Chumbi Valley (CHMB) යනු කුමක්ද

Chumbi Valley is an upcoming free-to-play game with play and earn & NFT trading elements.The game is a deeply immersive 2D Fantasy RPG that blends Pokemon-style creature collection and turn-based battle, with Stardew Valley inspired cosy farm-sim features.

MEXC වෙතින් Chumbi Valley ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Chumbi Valley ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CHMB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Chumbi Valley ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Chumbi Valley මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Chumbi Valley මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Chumbi Valley,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CHMB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chumbi Valleyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Chumbi Valley මිල ඉතිහාසය

CHMBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CHMBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chumbi Valley මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Chumbi Valley (CHMB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Chumbi Valley මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Chumbi Valley MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CHMB දේශීය මුදල් වෙත

1CHMB සිට VNDවෙත ₫ 0,3692304 1CHMB සිට AUDවෙත A$ 0,00002232 1CHMB සිට GBPවෙත £ 0,0000108 1CHMB සිට EURවෙත € 0,000012816 1CHMB සිට USDවෙත $ 0,0000144 1CHMB සිට MYRවෙත RM 0,000061632 1CHMB සිට TRYවෙත ₺ 0,000558288 1CHMB සිට JPYවෙත ¥ 0,002102112 1CHMB සිට RUBවෙත ₽ 0,001157328 1CHMB සිට INRවෙත ₹ 0,001233792 1CHMB සිට IDRවෙත Rp 0,239999904 1CHMB සිට KRWවෙත ₩ 0,020111616 1CHMB සිට PHPවෙත ₱ 0,000802656 1CHMB සිට EGPවෙත £E. 0,00072576 1CHMB සිට BRLවෙත R$ 0,000081072 1CHMB සිට CADවෙත C$ 0,000020016 1CHMB සිට BDTවෙත ৳ 0,001746288 1CHMB සිට NGNවෙත ₦ 0,02304 1CHMB සිට UAHවෙත ₴ 0,000597024 1CHMB සිට VESවෙත Bs 0,0013248 1CHMB සිට PKRවෙත Rs 0,004045968 1CHMB සිට KZTවෙත ₸ 0,007350624 1CHMB සිට THBවෙත ฿ 0,000480672 1CHMB සිට TWDවෙත NT$ 0,000434592 1CHMB සිට AEDවෙත د.إ 0,000052848 1CHMB සිට CHFවෙත Fr 0,000011952 1CHMB සිට HKDවෙත HK$ 0,00011232 1CHMB සිට MADවෙත .د.م 0,000134352 1CHMB සිට MXNවෙත $ 0,000279072

Chumbi Valley සම්පත්

Chumbi Valley පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: