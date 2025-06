Chis AI (CHISAI) යනු කුමක්ද

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

MEXC වෙතින් Chis AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.











Chis AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Chis AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CHISAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chis AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Chis AI මිල ඉතිහාසය

CHISAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CHISAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Chis AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Chis AI (CHISAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Chis AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

CHISAI දේශීය මුදල් වෙත

1CHISAI සිට VNDවෙත ₫ 2,880.4399 1CHISAI සිට AUDවෙත A$ 0.1674738 1CHISAI සිට GBPවෙත £ 0.0799058 1CHISAI සිට EURවෙත € 0.0941356 1CHISAI සිට USDවෙත $ 0.10946 1CHISAI සිට MYRවෙත RM 0.4630158 1CHISAI සිට TRYවෙත ₺ 4.2875482 1CHISAI සිට JPYවෙත ¥ 15.7852266 1CHISAI සිට RUBවෙත ₽ 8.70207 1CHISAI සිට INRවෙත ₹ 9.3555462 1CHISAI සිට IDRවෙත Rp 1,765.4836238 1CHISAI සිට KRWවෙත ₩ 149.7390908 1CHISAI සිට PHPවෙත ₱ 6.1177194 1CHISAI සිට EGPවෙත £E. 5.41827 1CHISAI සිට BRLවෙත R$ 0.6053138 1CHISAI සිට CADවෙත C$ 0.1488656 1CHISAI සිට BDTවෙත ৳ 13.3803904 1CHISAI සිට NGNවෙත ₦ 168.6592518 1CHISAI සිට UAHවෙත ₴ 4.5447792 1CHISAI සිට VESවෙත Bs 10.83654 1CHISAI සිට PKRවෙත Rs 30.9027472 1CHISAI සිට KZTවෙත ₸ 55.7611132 1CHISAI සිට THBවෙත ฿ 3.5640176 1CHISAI සිට TWDවෙත NT$ 3.2630026 1CHISAI සිට AEDවෙත د.إ 0.4017182 1CHISAI සිට CHFවෙත Fr 0.0886626 1CHISAI සිට HKDවෙත HK$ 0.8581664 1CHISAI සිට MADවෙත .د.م 0.9982752 1CHISAI සිට MXNවෙත $ 2.068794

Chis AI සම්පත්

Chis AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Chis AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Chis AI (CHISAI) හි මිල කීයද? Chis AI (CHISAI)හි සජීවී මිල 0.10946 USD වේ. Chis AI (CHISAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Chis AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CHISAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.10946 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Chis AI (CHISAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Chis AI (CHISAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Chis AI (CHISAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Chis AI (CHISAI) හි ඉහළම මිල 0.27688 USD වේ. Chis AI (CHISAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Chis AI (CHISAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 384.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

