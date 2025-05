Solchat (CHAT) යනු කුමක්ද

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

MEXC වෙතින් Solchat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Solchat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CHAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Solchat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Solchat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Solchat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Solchat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CHAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Solchatමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Solchat මිල ඉතිහාසය

CHATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CHATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Solchat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Solchat (CHAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Solchat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Solchat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CHAT දේශීය මුදල් වෙත

1CHAT සිට VNDවෙත ₫ 7,333.326 1CHAT සිට AUDවෙත A$ 0.4433 1CHAT සිට GBPවෙත £ 0.2145 1CHAT සිට EURවෙත € 0.25454 1CHAT සිට USDවෙත $ 0.286 1CHAT සිට MYRවෙත RM 1.22408 1CHAT සිට TRYවෙත ₺ 11.08822 1CHAT සිට JPYවෙත ¥ 41.756 1CHAT සිට RUBවෙත ₽ 22.98582 1CHAT සිට INRවෙත ₹ 24.50448 1CHAT සිට IDRවෙත Rp 4,766.66476 1CHAT සිට KRWවෙත ₩ 398.8842 1CHAT සිට PHPවෙත ₱ 15.94164 1CHAT සිට EGPවෙත £E. 14.4144 1CHAT සිට BRLවෙත R$ 1.61018 1CHAT සිට CADවෙත C$ 0.39754 1CHAT සිට BDTවෙත ৳ 34.68322 1CHAT සිට NGNවෙත ₦ 457.6 1CHAT සිට UAHවෙත ₴ 11.85756 1CHAT සිට VESවෙත Bs 26.312 1CHAT සිට PKRවෙත Rs 80.35742 1CHAT සිට KZTවෙත ₸ 145.99156 1CHAT සිට THBවෙත ฿ 9.54668 1CHAT සිට TWDවෙත NT$ 8.63148 1CHAT සිට AEDවෙත د.إ 1.04962 1CHAT සිට CHFවෙත Fr 0.24024 1CHAT සිට HKDවෙත HK$ 2.2308 1CHAT සිට MADවෙත .د.م 2.66838 1CHAT සිට MXNවෙත $ 5.54268

Solchat සම්පත්

Solchat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Solchat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Solchat (CHAT) හි මිල කීයද? Solchat (CHAT)හි සජීවී මිල 0.286 USD වේ. Solchat (CHAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Solchat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.30M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CHATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.286 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Solchat (CHAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Solchat (CHAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.04M USD වේ. Solchat (CHAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Solchat (CHAT) හි ඉහළම මිල 2.9 USD වේ. Solchat (CHAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Solchat (CHAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.76K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.