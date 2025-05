Celsius (CEL) යනු කුමක්ද

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CEL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Celsius ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Celsius මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Celsius මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Celsius,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Celsiusමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Celsius මිල ඉතිහාසය

CELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Celsius මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Celsius (CEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Celsius මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Celsius MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CEL දේශීය මුදල් වෙත

1CEL සිට VNDවෙත ₫ 2,885.38173 1CEL සිට AUDවෙත A$ 0.1744215 1CEL සිට GBPවෙත £ 0.0843975 1CEL සිට EURවෙත € 0.1001517 1CEL සිට USDවෙත $ 0.11253 1CEL සිට MYRවෙත RM 0.4816284 1CEL සිට TRYවෙත ₺ 4.3627881 1CEL සිට JPYවෙත ¥ 16.42938 1CEL සිට RUBවෙත ₽ 9.0440361 1CEL සිට INRවෙත ₹ 9.6415704 1CEL සිට IDRවෙත Rp 1,875.4992498 1CEL සිට KRWවෙත ₩ 156.945591 1CEL සිට PHPවෙත ₱ 6.2724222 1CEL සිට EGPවෙත £E. 5.671512 1CEL සිට BRLවෙත R$ 0.6335439 1CEL සිට CADවෙත C$ 0.1564167 1CEL සිට BDTවෙත ৳ 13.6465131 1CEL සිට NGNවෙත ₦ 180.048 1CEL සිට UAHවෙත ₴ 4.6654938 1CEL සිට VESවෙත Bs 10.35276 1CEL සිට PKRවෙත Rs 31.6175541 1CEL සිට KZTවෙත ₸ 57.4420638 1CEL සිට THBවෙත ฿ 3.7562514 1CEL සිට TWDවෙත NT$ 3.3961554 1CEL සිට AEDවෙත د.إ 0.4129851 1CEL සිට CHFවෙත Fr 0.0945252 1CEL සිට HKDවෙත HK$ 0.877734 1CEL සිට MADවෙත .د.م 1.0499049 1CEL සිට MXNවෙත $ 2.1808314

Celsius සම්පත්

Celsius පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Celsius පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Celsius (CEL) හි මිල කීයද? Celsius (CEL)හි සජීවී මිල 0.11253 USD වේ. Celsius (CEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Celsius හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.24M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.11253 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Celsius (CEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Celsius (CEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 37.72M USD වේ. Celsius (CEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Celsius (CEL) හි ඉහළම මිල 4.7529 USD වේ. Celsius (CEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Celsius (CEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

