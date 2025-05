CheckDot (CDT) යනු කුමක්ද

CheckDot is a solution for covering DeFi users. Each user can insure himself on the CheckDot decentralized protocol against the risks of Depeg, Oracle malfunction, Smart contract vulnerability, Hard depeg, Wallet exploits and Platform hacks.

MEXC වෙතින් CheckDot ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CheckDot ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CDT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CheckDot ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CheckDot මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CheckDot මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CheckDot,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CDT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CheckDotමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CheckDot මිල ඉතිහාසය

CDTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CDTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CheckDot මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CheckDot (CDT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CheckDot මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CheckDot MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CDT දේශීය මුදල් වෙත

1CDT සිට VNDවෙත ₫ 2,420.5104 1CDT සිට AUDවෙත A$ 0.14632 1CDT සිට GBPවෙත £ 0.0708 1CDT සිට EURවෙත € 0.084016 1CDT සිට USDවෙත $ 0.0944 1CDT සිට MYRවෙත RM 0.404032 1CDT සිට TRYවෙත ₺ 3.654224 1CDT සිට JPYවෙත ¥ 13.76824 1CDT සිට RUBවෙත ₽ 7.601088 1CDT සිට INRවෙත ₹ 8.07592 1CDT සිට IDRවෙත Rp 1,547.540736 1CDT සිට KRWවෙත ₩ 132.02784 1CDT සිට PHPවෙත ₱ 5.259024 1CDT සිට EGPවෙත £E. 4.731328 1CDT සිට BRLවෙත R$ 0.532416 1CDT සිට CADවෙත C$ 0.131216 1CDT සිට BDTවෙත ৳ 11.447888 1CDT සිට NGNවෙත ₦ 151.04 1CDT සිට UAHවෙත ₴ 3.913824 1CDT සිට VESවෙත Bs 8.6848 1CDT සිට PKRවෙත Rs 26.523568 1CDT සිට KZTවෙත ₸ 48.187424 1CDT සිට THBවෙත ฿ 3.14824 1CDT සිට TWDවෙත NT$ 2.848992 1CDT සිට AEDවෙත د.إ 0.346448 1CDT සිට CHFවෙත Fr 0.078352 1CDT සිට HKDවෙත HK$ 0.73632 1CDT සිට MADවෙත .د.م 0.880752 1CDT සිට MXNවෙත $ 1.828528

CheckDot සම්පත්

CheckDot පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CheckDot පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CheckDot (CDT) හි මිල කීයද? CheckDot (CDT)හි සජීවී මිල 0.0944 USD වේ. CheckDot (CDT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CheckDot හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 731.19K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CDTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0944 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CheckDot (CDT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CheckDot (CDT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.75M USD වේ. CheckDot (CDT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CheckDot (CDT) හි ඉහළම මිල 5.6 USD වේ. CheckDot (CDT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CheckDot (CDT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.68K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

