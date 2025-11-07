හුවමාරුවDEX+
සජීවී Courage The Dog සඳහා අද මිල 0.000407 USD කි. CCDOG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CCDOG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CCDOG ගැන වැඩි විස්තර

CCDOG මිල තොරතුරු

CCDOG යනු කුමක්ද

CCDOG නිල වෙබ් අඩවිය

CCDOG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CCDOG මිල පුරෝකථනය

CCDOG ඉතිහාසය

CCDOG මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CCDOG-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CCDOG තත්කාල ගනුදෙනු

Courage The Dog ලාංඡනය

Courage The Dog මිල(CCDOG)

1 CCDOG සිට USD සජීවී මිල:

$0.000407
$0.000407$0.000407
+16.28%1D
USD
Courage The Dog (CCDOG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:40:42 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.000329
$ 0.000329$ 0.000329
පැය 24 පහළ
$ 0.000434
$ 0.000434$ 0.000434
24H ඉහළ

$ 0.000329
$ 0.000329$ 0.000329

$ 0.000434
$ 0.000434$ 0.000434

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000171937390596114
$ 0.000171937390596114$ 0.000171937390596114

0.00%

+16.28%

+19.70%

+19.70%

Courage The Dog (CCDOG) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000407. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000329 ක අවම අගයක් සහ $ 0.000434 ක උපරිම අගයක් අතර CCDOG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CCDOGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.007338398743725209 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000171937390596114 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CCDOG පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, +16.28% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +19.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Courage The Dog (CCDOG) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2590

$ 407.00K
$ 407.00K$ 407.00K

$ 15.48K
$ 15.48K$ 15.48K

$ 407.00K
$ 407.00K$ 407.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Courage The Dog හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 407.00K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 15.48K වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් CCDOG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 407.00K කි.

Courage The Dog (CCDOG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Courage The Dogහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00005698+16.28%
දින 30 යි$ -0.000789-65.97%
දින 60 යි$ -0.001453-78.12%
දින 90 යි$ -0.002604-86.49%
Courage The Dog අද මිල වෙනස

අද, CCDOG එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00005698 (+16.28%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Courage The Dog දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.000789 (-65.97%) කින් ඉහළ ගියේය.

Courage The Dog දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CCDOG එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.001453 (-78.12%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Courage The Dog දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.002604 (-86.49%), කින් චලනය විය.

Courage The Dog (CCDOG) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Courage The Dog මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Courage The Dog (CCDOG) යනු කුමක්ද

The things we do for gains! COURAGE Token empowers holders to navigate the volatile crypto landscape with the same determination our favorite pink dog uses to protect his family from supernatural threats!

MEXC වෙතින් Courage The Dog ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Courage The Dog ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CCDOG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Courage The Dog ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Courage The Dog මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Courage The Dog මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Courage The Dog (CCDOG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Courage The Dog (CCDOG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Courage The Dog සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Courage The Dog මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Courage The Dog (CCDOG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Courage The DogCCDOG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CCDOG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Courage The Dog (CCDOG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Courage The Dog මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Courage The Dog MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CCDOG දේශීය මුදල් වෙත

1 Courage The Dog(CCDOG) සිට VND
10.710205
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AUD
A$0.00062678
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට GBP
0.00030932
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට EUR
0.00035002
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට USD
$0.000407
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MYR
RM0.00169719
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TRY
0.0171754
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට JPY
¥0.062271
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ARS
ARS$0.59070759
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට RUB
0.03306468
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට INR
0.0361009
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට IDR
Rp6.78333062
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PHP
0.02406591
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට EGP
￡E.0.0192511
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BRL
R$0.00217745
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට CAD
C$0.00057387
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BDT
0.04958888
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට NGN
0.58476946
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට COP
$1.55938387
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ZAR
R.0.00707366
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට UAH
0.01709807
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TZS
T.Sh.0.999999
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට VES
Bs0.092796
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට CLP
$0.383801
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PKR
Rs0.11428967
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට KZT
0.21387036
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට THB
฿0.01317866
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TWD
NT$0.01260072
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AED
د.إ0.00149369
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට CHF
Fr0.0003256
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට HKD
HK$0.00316239
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AMD
֏0.1556368
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MAD
.د.م0.00379731
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MXN
$0.00755799
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SAR
ريال0.00152625
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ETB
Br0.06263323
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට KES
KSh0.05258033
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට JOD
د.أ0.000288563
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PLN
0.00149776
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට RON
лв0.0017908
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SEK
kr0.00389906
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BGN
лв0.00068783
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට HUF
Ft0.13625546
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට CZK
0.0085877
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට KWD
د.ك0.000124542
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ILS
0.00133089
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BOB
Bs0.0028083
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AZN
0.0006919
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TJS
SM0.00375254
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට GEL
0.00110297
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AOA
Kz0.37305213
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BHD
.د.ب0.000153439
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BMD
$0.000407
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට DKK
kr0.00263329
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට HNL
L0.01072038
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MUR
0.0186813
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට NAD
$0.00706145
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට NOK
kr0.00415547
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට NZD
$0.00072039
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PAB
B/.0.000407
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PGK
K0.0017094
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට QAR
ر.ق0.00148148
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට RSD
дин.0.0413512
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට UZS
soʻm4.84523732
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ALL
L0.03408625
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ANG
ƒ0.00072853
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට AWG
ƒ0.0007326
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BBD
$0.000814
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BAM
KM0.00068783
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BIF
Fr1.196987
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BND
$0.0005291
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BSD
$0.000407
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට JMD
$0.06518105
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට KHR
1.64112575
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට KMF
Fr0.17094
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට LAK
8.84782591
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට LKR
රු0.1239315
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MDL
L0.00695563
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MGA
Ar1.8333315
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MOP
P0.00325193
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MVR
0.0062678
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MWK
MK0.7041507
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට MZN
MT0.02602765
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට NPR
रु0.0576719
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට PYG
2.886444
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට RWF
Fr0.589743
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SBD
$0.00334961
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SCR
0.00604802
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SRD
$0.0156695
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SVC
$0.00355311
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට SZL
L0.00705331
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TMT
m0.00142857
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TND
د.ت0.00120065
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට TTD
$0.00275132
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට UGX
Sh1.422872
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට XAF
Fr0.231176
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට XCD
$0.0010989
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට XOF
Fr0.231176
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට XPF
Fr0.041921
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BWP
P0.00546601
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට BZD
$0.000814
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට CVE
$0.03900688
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට DJF
Fr0.072039
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට DOP
$0.02617417
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට DZD
د.ج0.05309722
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට FJD
$0.00092796
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට GNF
Fr3.538865
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට GTQ
Q0.00311762
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට GYD
$0.08512812
1 Courage The Dog(CCDOG) සිට ISK
kr0.051282

Courage The Dog පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Courage The Dog වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Courage The Dog පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Courage The Dog (CCDOG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CCDOG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000407 USD වේ.
CCDOG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CCDOG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000407 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Courage The Dog හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CCDOG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 407.00K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CCDOG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CCDOG හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
CCDOG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.007338398743725209 USD ක ATH මිලක් CCDOG අත්කර ගති.
CCDOG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000171937390596114 USD ක ATL මිලක් CCDOG අත්කර ගති.
CCDOG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CCDOG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 15.48K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CCDOG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CCDOG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CCDOG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:40:42 (UTC+8)

Courage The Dog (CCDOG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 CCDOG = 0.000407 USD

