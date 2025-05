CropBytes (CBX) යනු කුමක්ද

CropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

MEXC වෙතින් CropBytes ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ CropBytes ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CBX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ CropBytes ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ CropBytes මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

CropBytes මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ CropBytes,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CBX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ CropBytesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

CropBytes මිල ඉතිහාසය

CBXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CBXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ CropBytes මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

CropBytes (CBX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

CropBytes මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් CropBytes MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CBX දේශීය මුදල් වෙත

1CBX සිට VNDවෙත ₫ 22.743567 1CBX සිට AUDවෙත A$ 0.00137485 1CBX සිට GBPවෙත £ 0.00066525 1CBX සිට EURවෙත € 0.00078943 1CBX සිට USDවෙත $ 0.000887 1CBX සිට MYRවෙත RM 0.00379636 1CBX සිට TRYවෙත ₺ 0.03438899 1CBX සිට JPYවෙත ¥ 0.129502 1CBX සිට RUBවෙත ₽ 0.07128819 1CBX සිට INRවෙත ₹ 0.07599816 1CBX සිට IDRවෙත Rp 14.78332742 1CBX සිට KRWවෙත ₩ 1.2370989 1CBX සිට PHPවෙත ₱ 0.04944138 1CBX සිට EGPවෙත £E. 0.0447048 1CBX සිට BRLවෙත R$ 0.00499381 1CBX සිට CADවෙත C$ 0.00123293 1CBX සිට BDTවෙත ৳ 0.10756649 1CBX සිට NGNවෙත ₦ 1.4192 1CBX සිට UAHවෙත ₴ 0.03677502 1CBX සිට VESවෙත Bs 0.081604 1CBX සිට PKRවෙත Rs 0.24922039 1CBX සිට KZTවෙත ₸ 0.45277802 1CBX සිට THBවෙත ฿ 0.02960806 1CBX සිට TWDවෙත NT$ 0.02676966 1CBX සිට AEDවෙත د.إ 0.00325529 1CBX සිට CHFවෙත Fr 0.00074508 1CBX සිට HKDවෙත HK$ 0.0069186 1CBX සිට MADවෙත .د.م 0.00827571 1CBX සිට MXNවෙත $ 0.01719006

CropBytes සම්පත්

CropBytes පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CropBytes පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද CropBytes (CBX) හි මිල කීයද? CropBytes (CBX)හි සජීවී මිල 0.000887 USD වේ. CropBytes (CBX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? CropBytes හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 165.24K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CBXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000887 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. CropBytes (CBX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? CropBytes (CBX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 186.29M USD වේ. CropBytes (CBX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, CropBytes (CBX) හි ඉහළම මිල 3.18 USD වේ. CropBytes (CBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? CropBytes (CBX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 51.85 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.