Catboy (CATBOY) යනු කුමක්ද

Catboy offers the first AI interaction with NFTs. Collect and trade unique anime-inspired NFTs with tons of reward programs.

MEXC වෙතින් Catboy ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Catboy ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CATBOY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Catboy ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Catboy මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Catboy මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Catboy,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. CATBOY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Catboyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Catboy මිල ඉතිහාසය

CATBOYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් CATBOYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Catboy මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Catboy (CATBOY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Catboy මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Catboy MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CATBOY දේශීය මුදල් වෙත

1CATBOY සිට VNDවෙත ₫ 268.71768 1CATBOY සිට AUDවෙත A$ 0.016244 1CATBOY සිට GBPවෙත £ 0.00786 1CATBOY සිට EURවෙත € 0.0093272 1CATBOY සිට USDවෙත $ 0.01048 1CATBOY සිට MYRවෙත RM 0.0448544 1CATBOY සිට TRYවෙත ₺ 0.4056808 1CATBOY සිට JPYවෙත ¥ 1.528508 1CATBOY සිට RUBවෙත ₽ 0.8438496 1CATBOY සිට INRවෙත ₹ 0.8966688 1CATBOY සිට IDRවෙත Rp 171.8032512 1CATBOY සිට KRWවෙත ₩ 14.657328 1CATBOY සිට PHPවෙත ₱ 0.5835264 1CATBOY සිට EGPවෙත £E. 0.5256768 1CATBOY සිට BRLවෙත R$ 0.0591072 1CATBOY සිට CADවෙත C$ 0.0145672 1CATBOY සිට BDTවෙත ৳ 1.2709096 1CATBOY සිට NGNවෙත ₦ 16.768 1CATBOY සිට UAHවෙත ₴ 0.4345008 1CATBOY සිට VESවෙත Bs 0.96416 1CATBOY සිට PKRවෙත Rs 2.9445656 1CATBOY සිට KZTවෙත ₸ 5.3496208 1CATBOY සිට THBවෙත ฿ 0.3494032 1CATBOY සිට TWDවෙත NT$ 0.3162864 1CATBOY සිට AEDවෙත د.إ 0.0384616 1CATBOY සිට CHFවෙත Fr 0.0086984 1CATBOY සිට HKDවෙත HK$ 0.081744 1CATBOY සිට MADවෙත .د.م 0.0977784 1CATBOY සිට MXNවෙත $ 0.2029976

Catboy සම්පත්

Catboy පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Catboy පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Catboy (CATBOY) හි මිල කීයද? Catboy (CATBOY)හි සජීවී මිල 0.01048 USD වේ. Catboy (CATBOY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Catboy හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ CATBOYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01048 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Catboy (CATBOY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Catboy (CATBOY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Catboy (CATBOY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Catboy (CATBOY) හි ඉහළම මිල 0.39 USD වේ. Catboy (CATBOY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Catboy (CATBOY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 103.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

