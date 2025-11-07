හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
සජීවී Collector Crypt සඳහා අද මිල 0.05448 USD කි. CARDS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CARDS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CARDS ගැන වැඩි විස්තර

CARDS මිල තොරතුරු

CARDS යනු කුමක්ද

CARDS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CARDS මිල පුරෝකථනය

CARDS ඉතිහාසය

CARDS මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

CARDS-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

CARDS තත්කාල ගනුදෙනු

CARDS USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Collector Crypt ලාංඡනය

Collector Crypt මිල(CARDS)

1 CARDS සිට USD සජීවී මිල:

$0.05448
+0.25%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:33 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0502
පැය 24 පහළ
$ 0.08733
24H ඉහළ

$ 0.0502
$ 0.08733
--
--
+2.46%

+0.25%

-34.79%

-34.79%

Collector Crypt (CARDS) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.05448. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0502 ක අවම අගයක් සහ $ 0.08733 ක උපරිම අගයක් අතර CARDS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CARDSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CARDS පසුගිය පැය තුල, +2.46% කින්, පැය 24 තුල, +0.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.79% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Collector Crypt (CARDS) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 312.37K
$ 312.37K$ 312.37K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

Collector Crypt හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 312.37K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් CARDS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

Collector Crypt (CARDS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Collector Cryptහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0001359+0.25%
දින 30 යි$ -0.12652-69.91%
දින 60 යි$ -0.22072-80.21%
දින 90 යි$ +0.00448+8.96%
Collector Crypt අද මිල වෙනස

අද, CARDS එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0001359 (+0.25%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Collector Crypt දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.12652 (-69.91%) කින් ඉහළ ගියේය.

Collector Crypt දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, CARDS එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.22072 (-80.21%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Collector Crypt දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00448 (+8.96%), කින් චලනය විය.

Collector Crypt (CARDS) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Collector Crypt මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Collector Crypt (CARDS) යනු කුමක්ද

RWA Pokemon cards on Solana

MEXC වෙතින් Collector Crypt ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Collector Crypt ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට CARDS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Collector Crypt ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Collector Crypt මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Collector Crypt මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Collector Crypt (CARDS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Collector Crypt (CARDS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Collector Crypt සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Collector Crypt මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Collector Crypt (CARDS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Collector CryptCARDS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CARDS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Collector Crypt (CARDS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Collector Crypt මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Collector Crypt MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

CARDS දේශීය මුදල් වෙත

1 Collector Crypt(CARDS) සිට VND
1,433.6412
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AUD
A$0.0838992
1 Collector Crypt(CARDS) සිට GBP
0.0414048
1 Collector Crypt(CARDS) සිට EUR
0.0468528
1 Collector Crypt(CARDS) සිට USD
$0.05448
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MYR
RM0.2271816
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TRY
2.299056
1 Collector Crypt(CARDS) සිට JPY
¥8.33544
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ARS
ARS$79.0706376
1 Collector Crypt(CARDS) සිට RUB
4.4259552
1 Collector Crypt(CARDS) සිට INR
4.8329208
1 Collector Crypt(CARDS) සිට IDR
Rp907.9996368
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PHP
3.219768
1 Collector Crypt(CARDS) සිට EGP
￡E.2.5763592
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BRL
R$0.291468
1 Collector Crypt(CARDS) සිට CAD
C$0.0768168
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BDT
6.6378432
1 Collector Crypt(CARDS) සිට NGN
78.2757744
1 Collector Crypt(CARDS) සිට COP
$208.7352168
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ZAR
R.0.9463176
1 Collector Crypt(CARDS) සිට UAH
2.2887048
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TZS
T.Sh.134.186964
1 Collector Crypt(CARDS) සිට VES
Bs12.42144
1 Collector Crypt(CARDS) සිට CLP
$51.37464
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PKR
Rs15.2985288
1 Collector Crypt(CARDS) සිට KZT
28.6281504
1 Collector Crypt(CARDS) සිට THB
฿1.7640624
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TWD
NT$1.6872456
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AED
د.إ0.1999416
1 Collector Crypt(CARDS) සිට CHF
Fr0.043584
1 Collector Crypt(CARDS) සිට HKD
HK$0.4233096
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AMD
֏20.833152
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MAD
.د.م0.5082984
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MXN
$1.0111488
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SAR
ريال0.2043
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ETB
Br8.3839272
1 Collector Crypt(CARDS) සිට KES
KSh7.0382712
1 Collector Crypt(CARDS) සිට JOD
د.أ0.03862632
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PLN
0.2004864
1 Collector Crypt(CARDS) සිට RON
лв0.239712
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SEK
kr0.5213736
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BGN
лв0.0920712
1 Collector Crypt(CARDS) සිට HUF
Ft18.2448072
1 Collector Crypt(CARDS) සිට CZK
1.1500728
1 Collector Crypt(CARDS) සිට KWD
د.ك0.01667088
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ILS
0.1776048
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BOB
Bs0.375912
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AZN
0.092616
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TJS
SM0.5023056
1 Collector Crypt(CARDS) සිට GEL
0.1476408
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AOA
Kz49.9358232
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BHD
.د.ب0.02053896
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BMD
$0.05448
1 Collector Crypt(CARDS) සිට DKK
kr0.3524856
1 Collector Crypt(CARDS) සිට HNL
L1.4350032
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MUR
2.500632
1 Collector Crypt(CARDS) සිට NAD
$0.945228
1 Collector Crypt(CARDS) සිට NOK
kr0.555696
1 Collector Crypt(CARDS) සිට NZD
$0.0964296
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PAB
B/.0.05448
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PGK
K0.228816
1 Collector Crypt(CARDS) සිට QAR
ر.ق0.1983072
1 Collector Crypt(CARDS) සිට RSD
дин.5.5362576
1 Collector Crypt(CARDS) සිට UZS
soʻm648.5713248
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ALL
L4.5627
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ANG
ƒ0.0975192
1 Collector Crypt(CARDS) සිට AWG
ƒ0.098064
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BBD
$0.10896
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BAM
KM0.0920712
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BIF
Fr160.22568
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BND
$0.070824
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BSD
$0.05448
1 Collector Crypt(CARDS) සිට JMD
$8.724972
1 Collector Crypt(CARDS) සිට KHR
219.67698
1 Collector Crypt(CARDS) සිට KMF
Fr22.8816
1 Collector Crypt(CARDS) සිට LAK
1,184.3478024
1 Collector Crypt(CARDS) සිට LKR
රු16.58916
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MDL
L0.9310632
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MGA
Ar245.40516
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MOP
P0.4352952
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MVR
0.838992
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MWK
MK94.255848
1 Collector Crypt(CARDS) සිට MZN
MT3.483996
1 Collector Crypt(CARDS) සිට NPR
रु7.719816
1 Collector Crypt(CARDS) සිට PYG
386.37216
1 Collector Crypt(CARDS) සිට RWF
Fr78.94152
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SBD
$0.4483704
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SCR
0.8095728
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SRD
$2.09748
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SVC
$0.4756104
1 Collector Crypt(CARDS) සිට SZL
L0.9441384
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TMT
m0.1912248
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TND
د.ت0.160716
1 Collector Crypt(CARDS) සිට TTD
$0.3682848
1 Collector Crypt(CARDS) සිට UGX
Sh190.46208
1 Collector Crypt(CARDS) සිට XAF
Fr30.94464
1 Collector Crypt(CARDS) සිට XCD
$0.147096
1 Collector Crypt(CARDS) සිට XOF
Fr30.94464
1 Collector Crypt(CARDS) සිට XPF
Fr5.61144
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BWP
P0.7316664
1 Collector Crypt(CARDS) සිට BZD
$0.10896
1 Collector Crypt(CARDS) සිට CVE
$5.2213632
1 Collector Crypt(CARDS) සිට DJF
Fr9.64296
1 Collector Crypt(CARDS) සිට DOP
$3.5036088
1 Collector Crypt(CARDS) සිට DZD
د.ج7.1074608
1 Collector Crypt(CARDS) සිට FJD
$0.1242144
1 Collector Crypt(CARDS) සිට GNF
Fr473.7036
1 Collector Crypt(CARDS) සිට GTQ
Q0.4173168
1 Collector Crypt(CARDS) සිට GYD
$11.3950368
1 Collector Crypt(CARDS) සිට ISK
kr6.86448

Collector Crypt පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Collector Crypt පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Collector Crypt (CARDS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CARDS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.05448 USD වේ.
CARDS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CARDS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.05448 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Collector Crypt හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CARDS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CARDS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CARDS හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
CARDS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් CARDS අත්කර ගති.
CARDS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් CARDS අත්කර ගති.
CARDS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CARDS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 312.37K USD වේ.
මේ වසර තුලදී CARDS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CARDS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CARDS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

