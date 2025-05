swarm (BZZ) යනු කුමක්ද

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.



swarm මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ swarm,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BZZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ swarmමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

swarm මිල ඉතිහාසය

BZZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BZZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ swarm මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

swarm (BZZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

swarm මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් swarm MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BZZ දේශීය මුදල් වෙත

1BZZ සිට VNDවෙත ₫ 6 394,8654 1BZZ සිට AUDවෙත A$ 0,38657 1BZZ සිට GBPවෙත £ 0,18705 1BZZ සිට EURවෙත € 0,221966 1BZZ සිට USDවෙත $ 0,2494 1BZZ සිට MYRවෙත RM 1,067432 1BZZ සිට TRYවෙත ₺ 9,669238 1BZZ සිට JPYවෙත ¥ 36,434846 1BZZ සිට RUBවෙත ₽ 20,044278 1BZZ සිට INRවෙත ₹ 21,368592 1BZZ සිට IDRවෙත Rp 4 156,665004 1BZZ සිට KRWවෙත ₩ 347,83818 1BZZ සිට PHPවෙත ₱ 13,901556 1BZZ සිට EGPවෙත £E. 12,56976 1BZZ සිට BRLවෙත R$ 1,404122 1BZZ සිට CADවෙත C$ 0,346666 1BZZ සිට BDTවෙත ৳ 30,244738 1BZZ සිට NGNවෙත ₦ 399,04 1BZZ සිට UAHවෙත ₴ 10,340124 1BZZ සිට VESවෙත Bs 22,9448 1BZZ සිට PKRවෙත Rs 70,073918 1BZZ සිට KZTවෙත ₸ 127,308724 1BZZ සිට THBවෙත ฿ 8,327466 1BZZ සිට TWDවෙත NT$ 7,529386 1BZZ සිට AEDවෙත د.إ 0,915298 1BZZ සිට CHFවෙත Fr 0,209496 1BZZ සිට HKDවෙත HK$ 1,94532 1BZZ සිට MADවෙත .د.م 2,326902 1BZZ සිට MXNවෙත $ 4,833372

swarm සම්පත්

swarm පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: swarm පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද swarm (BZZ) හි මිල කීයද? swarm (BZZ)හි සජීවී මිල 0,2494 USD වේ. swarm (BZZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? swarm හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13,12M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BZZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,2494 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. swarm (BZZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? swarm (BZZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 52,60M USD වේ. swarm (BZZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, swarm (BZZ) හි ඉහළම මිල 28 USD වේ. swarm (BZZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? swarm (BZZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59,45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

