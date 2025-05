Buckazoids (BUCKAZOIDS) යනු කුමක්ද

Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world.

MEXC වෙතින් Buckazoids ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Buckazoids ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BUCKAZOIDS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Buckazoids ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Buckazoids මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Buckazoids මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Buckazoids,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BUCKAZOIDS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Buckazoidsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Buckazoids මිල ඉතිහාසය

BUCKAZOIDSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BUCKAZOIDSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Buckazoids මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Buckazoids (BUCKAZOIDS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Buckazoids මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Buckazoids MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BUCKAZOIDS දේශීය මුදල් වෙත

1BUCKAZOIDS සිට VNDවෙත ₫ 49.384566 1BUCKAZOIDS සිට AUDවෙත A$ 0.0029853 1BUCKAZOIDS සිට GBPවෙත £ 0.0014445 1BUCKAZOIDS සිට EURවෙත € 0.00171414 1BUCKAZOIDS සිට USDවෙත $ 0.001926 1BUCKAZOIDS සිට MYRවෙත RM 0.00824328 1BUCKAZOIDS සිට TRYවෙත ₺ 0.07467102 1BUCKAZOIDS සිට JPYවෙත ¥ 0.28136934 1BUCKAZOIDS සිට RUBවෙත ₽ 0.15479262 1BUCKAZOIDS සිට INRවෙත ₹ 0.16501968 1BUCKAZOIDS සිට IDRවෙත Rp 32.09998716 1BUCKAZOIDS සිට KRWවෙත ₩ 2.6861922 1BUCKAZOIDS සිට PHPවෙත ₱ 0.10735524 1BUCKAZOIDS සිට EGPවෙත £E. 0.0970704 1BUCKAZOIDS සිට BRLවෙත R$ 0.01084338 1BUCKAZOIDS සිට CADවෙත C$ 0.00267714 1BUCKAZOIDS සිට BDTවෙත ৳ 0.23356602 1BUCKAZOIDS සිට NGNවෙත ₦ 3.0816 1BUCKAZOIDS සිට UAHවෙත ₴ 0.07985196 1BUCKAZOIDS සිට VESවෙත Bs 0.177192 1BUCKAZOIDS සිට PKRවෙත Rs 0.54114822 1BUCKAZOIDS සිට KZTවෙත ₸ 0.98314596 1BUCKAZOIDS සිට THBවෙත ฿ 0.06430914 1BUCKAZOIDS සිට TWDවෙත NT$ 0.05814594 1BUCKAZOIDS සිට AEDවෙත د.إ 0.00706842 1BUCKAZOIDS සිට CHFවෙත Fr 0.00161784 1BUCKAZOIDS සිට HKDවෙත HK$ 0.0150228 1BUCKAZOIDS සිට MADවෙත .د.م 0.01796958 1BUCKAZOIDS සිට MXNවෙත $ 0.03732588

Buckazoids සම්පත්

Buckazoids පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Buckazoids පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි මිල කීයද? Buckazoids (BUCKAZOIDS)හි සජීවී මිල 0.001926 USD වේ. Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Buckazoids හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BUCKAZOIDSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001926 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි ඉහළම මිල 0.008998 USD වේ. Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Buckazoids (BUCKAZOIDS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.32K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

