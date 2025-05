BitShares (BTS) යනු කුමක්ද

The BitShares blockchain is an industrial-grade decentralized platform.

MEXC වෙතින් BitShares ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BitShares ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BTS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BitShares ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BitShares මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BitShares මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BitShares,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BTS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitSharesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BitShares මිල ඉතිහාසය

BTSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BTSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitShares මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BitShares (BTS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BitShares මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BitShares MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BTS දේශීය මුදල් වෙත

1BTS සිට VNDවෙත ₫ 28.9025352 1BTS සිට AUDවෙත A$ 0.00174716 1BTS සිට GBPවෙත £ 0.0008454 1BTS සිට EURවෙත € 0.001003208 1BTS සිට USDවෙත $ 0.0011272 1BTS සිට MYRවෙත RM 0.004824416 1BTS සිට TRYවෙත ₺ 0.043633912 1BTS සිට JPYවෙත ¥ 0.164334488 1BTS සිට RUBවෙත ₽ 0.090593064 1BTS සිට INRවෙත ₹ 0.096465776 1BTS සිට IDRවෙත Rp 18.478685568 1BTS සිට KRWවෙත ₩ 1.574292608 1BTS සිට PHPවෙත ₱ 0.062773768 1BTS සිට EGPවෙත £E. 0.056495264 1BTS සිට BRLවෙත R$ 0.006357408 1BTS සිට CADවෙත C$ 0.001566808 1BTS සිට BDTවෙත ৳ 0.136695544 1BTS සිට NGNවෙත ₦ 1.80352 1BTS සිට UAHවෙත ₴ 0.046733712 1BTS සිට VESවෙත Bs 0.1037024 1BTS සිට PKRවෙත Rs 0.316709384 1BTS සිට KZTවෙත ₸ 0.575390512 1BTS සිට THBවෙත ฿ 0.03759212 1BTS සිට TWDවෙත NT$ 0.034007624 1BTS සිට AEDවෙත د.إ 0.004136824 1BTS සිට CHFවෙත Fr 0.000935576 1BTS සිට HKDවෙත HK$ 0.00879216 1BTS සිට MADවෙත .د.م 0.010516776 1BTS සිට MXNවෙත $ 0.021833864

BitShares සම්පත්

BitShares පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BitShares පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BitShares (BTS) හි මිල කීයද? BitShares (BTS)හි සජීවී මිල 0.0011272 USD වේ. BitShares (BTS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BitShares හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BTSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0011272 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BitShares (BTS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BitShares (BTS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.00B USD වේ. BitShares (BTS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BitShares (BTS) හි ඉහළම මිල 0.17389 USD වේ. BitShares (BTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BitShares (BTS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 63.93K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.