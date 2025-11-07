හුවමාරුවDEX+
සජීවී Openverse Network සඳහා අද මිල 8.34 USD කි. BTG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BTG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BTG ගැන වැඩි විස්තර

BTG මිල තොරතුරු

BTG යනු කුමක්ද

BTG ධවල පත්‍රිකාව

BTG නිල වෙබ් අඩවිය

BTG ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BTG මිල පුරෝකථනය

BTG ඉතිහාසය

BTG මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BTG-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BTG තත්කාල ගනුදෙනු

Openverse Network ලාංඡනය

Openverse Network මිල(BTG)

1 BTG සිට USD සජීවී මිල:

$8.34
$8.34$8.34
-0.50%1D
USD
Openverse Network (BTG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:04 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 8.145
$ 8.145$ 8.145
පැය 24 පහළ
$ 9.271
$ 9.271$ 9.271
24H ඉහළ

$ 8.145
$ 8.145$ 8.145

$ 9.271
$ 9.271$ 9.271

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-0.51%

-0.50%

-45.66%

-45.66%

Openverse Network (BTG) තත්‍ය කාලීන මිල $ 8.34. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 8.145 ක අවම අගයක් සහ $ 9.271 ක උපරිම අගයක් අතර BTG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BTGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 18.80127296990911 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3.477213386513058 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BTG පසුගිය පැය තුල, -0.51% කින්, පැය 24 තුල, -0.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -45.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Openverse Network (BTG) වෙළඳපල තොරතුරු

No.902

$ 15.85M
$ 15.85M$ 15.85M

$ 158.62K
$ 158.62K$ 158.62K

$ 166.80M
$ 166.80M$ 166.80M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Openverse Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 15.85M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 158.62K වේ. මුළු සැපයුම 1.90M සමඟින් BTG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 166.80M කි.

Openverse Network (BTG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Openverse Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.04191-0.50%
දින 30 යි$ +2.107+33.80%
දින 60 යි$ +6.84+456.00%
දින 90 යි$ +6.84+456.00%
Openverse Network අද මිල වෙනස

අද, BTG එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.04191 (-0.50%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Openverse Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +2.107 (+33.80%) කින් ඉහළ ගියේය.

Openverse Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BTG එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +6.84 (+456.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Openverse Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +6.84 (+456.00%), කින් චලනය විය.

Openverse Network (BTG) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Openverse Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Openverse Network (BTG) යනු කුමක්ද

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

MEXC වෙතින් Openverse Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Openverse Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BTG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Openverse Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Openverse Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Openverse Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Openverse Network (BTG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Openverse Network (BTG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Openverse Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Openverse Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Openverse Network (BTG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Openverse NetworkBTG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BTG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Openverse Network (BTG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Openverse Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Openverse Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BTG දේශීය මුදල් වෙත

1 Openverse Network(BTG) සිට VND
219,467.1
1 Openverse Network(BTG) සිට AUD
A$12.8436
1 Openverse Network(BTG) සිට GBP
6.3384
1 Openverse Network(BTG) සිට EUR
7.1724
1 Openverse Network(BTG) සිට USD
$8.34
1 Openverse Network(BTG) සිට MYR
RM34.7778
1 Openverse Network(BTG) සිට TRY
351.948
1 Openverse Network(BTG) සිට JPY
¥1,276.02
1 Openverse Network(BTG) සිට ARS
ARS$12,104.4258
1 Openverse Network(BTG) සිට RUB
677.5416
1 Openverse Network(BTG) සිට INR
739.8414
1 Openverse Network(BTG) සිට IDR
Rp138,999.9444
1 Openverse Network(BTG) සිට PHP
492.894
1 Openverse Network(BTG) සිට EGP
￡E.394.3986
1 Openverse Network(BTG) සිට BRL
R$44.619
1 Openverse Network(BTG) සිට CAD
C$11.7594
1 Openverse Network(BTG) සිට BDT
1,016.1456
1 Openverse Network(BTG) සිට NGN
11,982.7452
1 Openverse Network(BTG) සිට COP
$31,953.9594
1 Openverse Network(BTG) සිට ZAR
R.144.8658
1 Openverse Network(BTG) සිට UAH
350.3634
1 Openverse Network(BTG) සිට TZS
T.Sh.20,541.837
1 Openverse Network(BTG) සිට VES
Bs1,901.52
1 Openverse Network(BTG) සිට CLP
$7,864.62
1 Openverse Network(BTG) සිට PKR
Rs2,341.9554
1 Openverse Network(BTG) සිට KZT
4,382.5032
1 Openverse Network(BTG) සිට THB
฿270.0492
1 Openverse Network(BTG) සිට TWD
NT$258.2898
1 Openverse Network(BTG) සිට AED
د.إ30.6078
1 Openverse Network(BTG) සිට CHF
Fr6.672
1 Openverse Network(BTG) සිට HKD
HK$64.8018
1 Openverse Network(BTG) සිට AMD
֏3,189.216
1 Openverse Network(BTG) සිට MAD
.د.م77.8122
1 Openverse Network(BTG) සිට MXN
$154.7904
1 Openverse Network(BTG) සිට SAR
ريال31.275
1 Openverse Network(BTG) සිට ETB
Br1,283.4426
1 Openverse Network(BTG) සිට KES
KSh1,077.4446
1 Openverse Network(BTG) සිට JOD
د.أ5.91306
1 Openverse Network(BTG) සිට PLN
30.6912
1 Openverse Network(BTG) සිට RON
лв36.696
1 Openverse Network(BTG) සිට SEK
kr79.8138
1 Openverse Network(BTG) සිට BGN
лв14.0946
1 Openverse Network(BTG) සිට HUF
Ft2,792.9826
1 Openverse Network(BTG) සිට CZK
176.0574
1 Openverse Network(BTG) සිට KWD
د.ك2.55204
1 Openverse Network(BTG) සිට ILS
27.1884
1 Openverse Network(BTG) සිට BOB
Bs57.546
1 Openverse Network(BTG) සිට AZN
14.178
1 Openverse Network(BTG) සිට TJS
SM76.8948
1 Openverse Network(BTG) සිට GEL
22.6014
1 Openverse Network(BTG) සිට AOA
Kz7,644.3606
1 Openverse Network(BTG) සිට BHD
.د.ب3.14418
1 Openverse Network(BTG) සිට BMD
$8.34
1 Openverse Network(BTG) සිට DKK
kr53.9598
1 Openverse Network(BTG) සිට HNL
L219.6756
1 Openverse Network(BTG) සිට MUR
382.806
1 Openverse Network(BTG) සිට NAD
$144.699
1 Openverse Network(BTG) සිට NOK
kr85.068
1 Openverse Network(BTG) සිට NZD
$14.7618
1 Openverse Network(BTG) සිට PAB
B/.8.34
1 Openverse Network(BTG) සිට PGK
K35.028
1 Openverse Network(BTG) සිට QAR
ر.ق30.3576
1 Openverse Network(BTG) සිට RSD
дин.847.5108
1 Openverse Network(BTG) සිට UZS
soʻm99,285.6984
1 Openverse Network(BTG) සිට ALL
L698.475
1 Openverse Network(BTG) සිට ANG
ƒ14.9286
1 Openverse Network(BTG) සිට AWG
ƒ15.012
1 Openverse Network(BTG) සිට BBD
$16.68
1 Openverse Network(BTG) සිට BAM
KM14.0946
1 Openverse Network(BTG) සිට BIF
Fr24,527.94
1 Openverse Network(BTG) සිට BND
$10.842
1 Openverse Network(BTG) සිට BSD
$8.34
1 Openverse Network(BTG) සිට JMD
$1,335.651
1 Openverse Network(BTG) සිට KHR
33,628.965
1 Openverse Network(BTG) සිට KMF
Fr3,502.8
1 Openverse Network(BTG) සිට LAK
181,304.3442
1 Openverse Network(BTG) සිට LKR
රු2,539.53
1 Openverse Network(BTG) සිට MDL
L142.5306
1 Openverse Network(BTG) සිට MGA
Ar37,567.53
1 Openverse Network(BTG) සිට MOP
P66.6366
1 Openverse Network(BTG) සිට MVR
128.436
1 Openverse Network(BTG) සිට MWK
MK14,429.034
1 Openverse Network(BTG) සිට MZN
MT533.343
1 Openverse Network(BTG) සිට NPR
रु1,181.778
1 Openverse Network(BTG) සිට PYG
59,147.28
1 Openverse Network(BTG) සිට RWF
Fr12,084.66
1 Openverse Network(BTG) සිට SBD
$68.6382
1 Openverse Network(BTG) සිට SCR
123.9324
1 Openverse Network(BTG) සිට SRD
$321.09
1 Openverse Network(BTG) සිට SVC
$72.8082
1 Openverse Network(BTG) සිට SZL
L144.5322
1 Openverse Network(BTG) සිට TMT
m29.2734
1 Openverse Network(BTG) සිට TND
د.ت24.603
1 Openverse Network(BTG) සිට TTD
$56.3784
1 Openverse Network(BTG) සිට UGX
Sh29,156.64
1 Openverse Network(BTG) සිට XAF
Fr4,737.12
1 Openverse Network(BTG) සිට XCD
$22.518
1 Openverse Network(BTG) සිට XOF
Fr4,737.12
1 Openverse Network(BTG) සිට XPF
Fr859.02
1 Openverse Network(BTG) සිට BWP
P112.0062
1 Openverse Network(BTG) සිට BZD
$16.68
1 Openverse Network(BTG) සිට CVE
$799.3056
1 Openverse Network(BTG) සිට DJF
Fr1,476.18
1 Openverse Network(BTG) සිට DOP
$536.3454
1 Openverse Network(BTG) සිට DZD
د.ج1,088.0364
1 Openverse Network(BTG) සිට FJD
$19.0152
1 Openverse Network(BTG) සිට GNF
Fr72,516.3
1 Openverse Network(BTG) සිට GTQ
Q63.8844
1 Openverse Network(BTG) සිට GYD
$1,744.3944
1 Openverse Network(BTG) සිට ISK
kr1,050.84

Openverse Network සම්පත්

Openverse Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Openverse Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Openverse Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Openverse Network (BTG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BTG හි සජීවී මිල, USD වලින් 8.34 USD වේ.
BTG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BTG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 8.34 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Openverse Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BTG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 15.85M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BTG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BTG හි සංසරණ සැපයුම 1.90M USD වේ.
BTG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
18.80127296990911 USD ක ATH මිලක් BTG අත්කර ගති.
BTG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3.477213386513058 USD ක ATL මිලක් BTG අත්කර ගති.
BTG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BTG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 158.62K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BTG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BTG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BTG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:10:04 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 BTG = 8.34 USD

