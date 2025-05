Bitfinity Network (BTF) යනු කුමක්ද

Bitfinity Network is a blazingly fast Bitcoin Layer-2 solution that brings Ethereum-like smart contract capabilities to Bitcoin and Bitcoin assets such as Runes, making the network more fun, fast, and powerful. Bitfinity enhances Bitcoin's functionality by integrating Runes (fungible tokens) and Ordinals (NFTs) into an EVM (Ethereum Virtual Machine) environment.

MEXC වෙතින් Bitfinity Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bitfinity Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Bitfinity Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bitfinity Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BTF හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitfinity Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bitfinity Network මිල ඉතිහාසය

BTFහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BTFහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitfinity Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bitfinity Network (BTF) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bitfinity Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bitfinity Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1BTF සිට VNDවෙත ₫ 179.487 1BTF සිට AUDවෙත A$ 0.01085 1BTF සිට GBPවෙත £ 0.00525 1BTF සිට EURවෙත € 0.00623 1BTF සිට USDවෙත $ 0.007 1BTF සිට MYRවෙත RM 0.02996 1BTF සිට TRYවෙත ₺ 0.27139 1BTF සිට JPYවෙත ¥ 1.02263 1BTF සිට RUBවෙත ₽ 0.56259 1BTF සිට INRවෙත ₹ 0.59976 1BTF සිට IDRවෙත Rp 116.66662 1BTF සිට KRWවෙත ₩ 9.7629 1BTF සිට PHPවෙත ₱ 0.39018 1BTF සිට EGPවෙත £E. 0.3528 1BTF සිට BRLවෙත R$ 0.03941 1BTF සිට CADවෙත C$ 0.00973 1BTF සිට BDTවෙත ৳ 0.84889 1BTF සිට NGNවෙත ₦ 11.2 1BTF සිට UAHවෙත ₴ 0.29022 1BTF සිට VESවෙත Bs 0.644 1BTF සිට PKRවෙත Rs 1.96679 1BTF සිට KZTවෙත ₸ 3.57322 1BTF සිට THBවෙත ฿ 0.23373 1BTF සිට TWDවෙත NT$ 0.21133 1BTF සිට AEDවෙත د.إ 0.02569 1BTF සිට CHFවෙත Fr 0.00588 1BTF සිට HKDවෙත HK$ 0.0546 1BTF සිට MADවෙත .د.م 0.06531 1BTF සිට MXNවෙත $ 0.13566

Bitfinity Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitfinity Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bitfinity Network (BTF) හි මිල කීයද? Bitfinity Network (BTF)හි සජීවී මිල 0.007 USD වේ. Bitfinity Network (BTF) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bitfinity Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BTFහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bitfinity Network (BTF) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bitfinity Network (BTF) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Bitfinity Network (BTF) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bitfinity Network (BTF) හි ඉහළම මිල 0.3476 USD වේ. Bitfinity Network (BTF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bitfinity Network (BTF) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.00K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

