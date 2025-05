Biswap (BSW) යනු කුමක්ද

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

MEXC වෙතින් Biswap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Biswap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BSW ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Biswap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Biswap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Biswap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Biswap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BSW හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Biswapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Biswap මිල ඉතිහාසය

BSWහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BSWහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Biswap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Biswap (BSW) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Biswap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Biswap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BSW දේශීය මුදල් වෙත

1BSW සිට VNDවෙත ₫ 869.99913 1BSW සිට AUDවෙත A$ 0.0525915 1BSW සිට GBPවෙත £ 0.0254475 1BSW සිට EURවෙත € 0.0301977 1BSW සිට USDවෙත $ 0.03393 1BSW සිට MYRවෙත RM 0.1452204 1BSW සිට TRYවෙත ₺ 1.3134303 1BSW සිට JPYවෙත ¥ 4.9459761 1BSW සිට RUBවෙත ₽ 2.7266148 1BSW සිට INRවෙත ₹ 2.9033901 1BSW සිට IDRවෙත Rp 556.2294192 1BSW සිට KRWවෙත ₩ 47.3879952 1BSW සිට PHPවෙත ₱ 1.8902403 1BSW සිට EGPවෙත £E. 1.7005716 1BSW සිට BRLවෙත R$ 0.1913652 1BSW සිට CADවෙත C$ 0.0471627 1BSW සිට BDTවෙත ৳ 4.1146911 1BSW සිට NGNවෙත ₦ 54.288 1BSW සිට UAHවෙත ₴ 1.4067378 1BSW සිට VESවෙත Bs 3.12156 1BSW සිට PKRවෙත Rs 9.5333121 1BSW සිට KZTවෙත ₸ 17.3199078 1BSW සිට THBවෙත ฿ 1.1312262 1BSW සිට TWDවෙත NT$ 1.0240074 1BSW සිට AEDවෙත د.إ 0.1245231 1BSW සිට CHFවෙත Fr 0.0281619 1BSW සිට HKDවෙත HK$ 0.264654 1BSW සිට MADවෙත .د.م 0.3165669 1BSW සිට MXNවෙත $ 0.6572241

Biswap සම්පත්

Biswap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Biswap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Biswap (BSW) හි මිල කීයද? Biswap (BSW)හි සජීවී මිල 0.03393 USD වේ. Biswap (BSW) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Biswap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 18.47M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BSWහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03393 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Biswap (BSW) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Biswap (BSW) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 544.50M USD වේ. Biswap (BSW) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Biswap (BSW) හි ඉහළම මිල 2.1669 USD වේ. Biswap (BSW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Biswap (BSW) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.42M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.