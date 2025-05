BitcoinSV (BSV) යනු කුමක්ද

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

MEXC වෙතින් BitcoinSV ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BitcoinSV ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BSV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BitcoinSV ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BitcoinSV මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BitcoinSV මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BitcoinSV,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BSV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitcoinSVමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BitcoinSV මිල ඉතිහාසය

BSVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BSVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitcoinSV මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BitcoinSV (BSV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BitcoinSV මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BitcoinSV MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BSV දේශීය මුදල් වෙත

1BSV සිට VNDවෙත ₫ 949,742.64 1BSV සිට AUDවෙත A$ 57.412 1BSV සිට GBPවෙත £ 27.78 1BSV සිට EURවෙත € 32.9656 1BSV සිට USDවෙත $ 37.04 1BSV සිට MYRවෙත RM 158.5312 1BSV සිට TRYවෙත ₺ 1,433.8184 1BSV සිට JPYවෙත ¥ 5,399.3208 1BSV සිට RUBවෙත ₽ 2,976.5344 1BSV සිට INRවෙත ₹ 3,169.5128 1BSV සිට IDRවෙත Rp 607,213.0176 1BSV සිට KRWවෙත ₩ 51,731.5456 1BSV සිට PHPවෙත ₱ 2,063.4984 1BSV සිට EGPවෙත £E. 1,856.4448 1BSV සිට BRLවෙත R$ 208.9056 1BSV සිට CADවෙත C$ 51.4856 1BSV සිට BDTවෙත ৳ 4,491.8408 1BSV සිට NGNවෙත ₦ 59,264 1BSV සිට UAHවෙත ₴ 1,535.6784 1BSV සිට VESවෙත Bs 3,407.68 1BSV සිට PKRවෙත Rs 10,407.1288 1BSV සිට KZTවෙත ₸ 18,907.4384 1BSV සිට THBවෙත ฿ 1,234.9136 1BSV සිට TWDවෙත NT$ 1,117.8672 1BSV සිට AEDවෙත د.إ 135.9368 1BSV සිට CHFවෙත Fr 30.7432 1BSV සිට HKDවෙත HK$ 288.912 1BSV සිට MADවෙත .د.م 345.5832 1BSV සිට MXNවෙත $ 717.4648

BitcoinSV සම්පත්

BitcoinSV පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BitcoinSV පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BitcoinSV (BSV) හි මිල කීයද? BitcoinSV (BSV)හි සජීවී මිල 37.04 USD වේ. BitcoinSV (BSV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BitcoinSV හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 735.80M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BSVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 37.04 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BitcoinSV (BSV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BitcoinSV (BSV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 19.87M USD වේ. BitcoinSV (BSV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BitcoinSV (BSV) හි ඉහළම මිල 495.1033 USD වේ. BitcoinSV (BSV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BitcoinSV (BSV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 667.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.