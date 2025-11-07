හුවමාරුවDEX+
Flip Fest
සජීවී Baby Shark Universe සඳහා අද මිල 0.23065 USD කි. BSU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BSU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BSU ගැන වැඩි විස්තර

BSU මිල තොරතුරු

BSU යනු කුමක්ද

BSU ධවල පත්‍රිකාව

BSU නිල වෙබ් අඩවිය

BSU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BSU මිල පුරෝකථනය

BSU ඉතිහාසය

BSU මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BSU-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BSU තත්කාල ගනුදෙනු

BSU USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Baby Shark Universe ලාංඡනය

Baby Shark Universe මිල(BSU)

1 BSU සිට USD සජීවී මිල:

$0.23059
$0.23059$0.23059
+0.63%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:57 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.21552
$ 0.21552$ 0.21552
පැය 24 පහළ
$ 0.2328
$ 0.2328$ 0.2328
24H ඉහළ

$ 0.21552
$ 0.21552$ 0.21552

$ 0.2328
$ 0.2328$ 0.2328

$ 0.37631193723515616
$ 0.37631193723515616$ 0.37631193723515616

$ 0.05070113905338495
$ 0.05070113905338495$ 0.05070113905338495

+1.20%

+0.63%

+4.19%

+4.19%

Baby Shark Universe (BSU) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.23065. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.21552 ක අවම අගයක් සහ $ 0.2328 ක උපරිම අගයක් අතර BSU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BSUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.37631193723515616 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.05070113905338495 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BSU පසුගිය පැය තුල, +1.20% කින්, පැය 24 තුල, +0.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.19% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Baby Shark Universe (BSU) වෙළඳපල තොරතුරු

No.570

$ 38.75M
$ 38.75M$ 38.75M

$ 78.73K
$ 78.73K$ 78.73K

$ 196.05M
$ 196.05M$ 196.05M

168.00M
168.00M 168.00M

850,000,000
850,000,000 850,000,000

850,000,000
850,000,000 850,000,000

19.76%

BSC

Baby Shark Universe හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 38.75M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 78.73K වේ. මුළු සැපයුම 168.00M සමඟින් BSU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 850000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 196.05M කි.

Baby Shark Universe (BSU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Baby Shark Universeහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0014436+0.63%
දින 30 යි$ -0.02551-9.96%
දින 60 යි$ +0.11417+98.01%
දින 90 යි$ +0.22065+2,206.50%
Baby Shark Universe අද මිල වෙනස

අද, BSU එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0014436 (+0.63%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Baby Shark Universe දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02551 (-9.96%) කින් ඉහළ ගියේය.

Baby Shark Universe දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BSU එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.11417 (+98.01%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Baby Shark Universe දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.22065 (+2,206.50%), කින් චලනය විය.

Baby Shark Universe (BSU) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Baby Shark Universe මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Baby Shark Universe (BSU) යනු කුමක්ද

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

MEXC වෙතින් Baby Shark Universe ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Baby Shark Universe ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BSU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Baby Shark Universe ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Baby Shark Universe මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Baby Shark Universe මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Baby Shark Universe (BSU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Baby Shark Universe (BSU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Baby Shark Universe සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Baby Shark Universe මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Baby Shark Universe (BSU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Baby Shark UniverseBSU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BSU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Baby Shark Universe (BSU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Baby Shark Universe මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Baby Shark Universe MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Baby Shark Universe සම්පත්

Baby Shark Universe පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Baby Shark Universe වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Baby Shark Universe පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Baby Shark Universe (BSU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BSU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.23065 USD වේ.
BSU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BSU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.23065 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Baby Shark Universe හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BSU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 38.75M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BSU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BSU හි සංසරණ සැපයුම 168.00M USD වේ.
BSU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.37631193723515616 USD ක ATH මිලක් BSU අත්කර ගති.
BSU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.05070113905338495 USD ක ATL මිලක් BSU අත්කර ගති.
BSU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BSU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 78.73K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BSU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BSU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BSU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:57 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

