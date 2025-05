Bitrock (BROCK) යනු කුමක්ද

Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

MEXC වෙතින් Bitrock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bitrock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BROCK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bitrock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bitrock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bitrock මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bitrock,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BROCK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitrockමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bitrock මිල ඉතිහාසය

BROCKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BROCKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitrock මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bitrock (BROCK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bitrock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bitrock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BROCK දේශීය මුදල් වෙත

1BROCK සිට VNDවෙත ₫ 568.46097 1BROCK සිට AUDවෙත A$ 0.0343635 1BROCK සිට GBPවෙත £ 0.0166275 1BROCK සිට EURවෙත € 0.0197313 1BROCK සිට USDවෙත $ 0.02217 1BROCK සිට MYRවෙත RM 0.0948876 1BROCK සිට TRYවෙත ₺ 0.8595309 1BROCK සිට JPYවෙත ¥ 3.2388153 1BROCK සිට RUBවෙත ₽ 1.7818029 1BROCK සිට INRවෙත ₹ 1.8995256 1BROCK සිට IDRවෙත Rp 369.4998522 1BROCK සිට KRWවෙත ₩ 30.920499 1BROCK සිට PHPවෙත ₱ 1.2357558 1BROCK සිට EGPවෙත £E. 1.117368 1BROCK සිට BRLවෙත R$ 0.1248171 1BROCK සිට CADවෙත C$ 0.0308163 1BROCK සිට BDTවෙත ৳ 2.6885559 1BROCK සිට NGNවෙත ₦ 35.472 1BROCK සිට UAHවෙත ₴ 0.9191682 1BROCK සිට VESවෙත Bs 2.03964 1BROCK සිට PKRවෙත Rs 6.2291049 1BROCK සිට KZTවෙත ₸ 11.3168982 1BROCK සිට THBවෙත ฿ 0.7402563 1BROCK සිට TWDවෙත NT$ 0.6693123 1BROCK සිට AEDවෙත د.إ 0.0813639 1BROCK සිට CHFවෙත Fr 0.0186228 1BROCK සිට HKDවෙත HK$ 0.172926 1BROCK සිට MADවෙත .د.م 0.2068461 1BROCK සිට MXNවෙත $ 0.4296546

Bitrock සම්පත්

Bitrock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitrock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bitrock (BROCK) හි මිල කීයද? Bitrock (BROCK)හි සජීවී මිල 0.02217 USD වේ. Bitrock (BROCK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bitrock හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.11M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BROCKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02217 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bitrock (BROCK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bitrock (BROCK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 94.95M USD වේ. Bitrock (BROCK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bitrock (BROCK) හි ඉහළම මිල 0.32575 USD වේ. Bitrock (BROCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bitrock (BROCK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 114.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.