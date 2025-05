Broccoli (BROCCOLIF3B) යනු කුමක්ද

The first Broccoli(CZ’s dog) on Four.meme

Broccoli මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Broccoli,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BROCCOLIF3B හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Broccoliමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Broccoli මිල ඉතිහාසය

BROCCOLIF3Bහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BROCCOLIF3Bහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Broccoli මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Broccoli (BROCCOLIF3B) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Broccoli මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Broccoli MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BROCCOLIF3B දේශීය මුදල් වෙත

1BROCCOLIF3B සිට VNDවෙත ₫ 462.025179 1BROCCOLIF3B සිට AUDවෙත A$ 0.02792945 1BROCCOLIF3B සිට GBPවෙත £ 0.01351425 1BROCCOLIF3B සිට EURවෙත € 0.01603691 1BROCCOLIF3B සිට USDවෙත $ 0.018019 1BROCCOLIF3B සිට MYRවෙත RM 0.07712132 1BROCCOLIF3B සිට TRYවෙත ₺ 0.69859663 1BROCCOLIF3B සිට JPYවෙත ¥ 2.63239571 1BROCCOLIF3B සිට RUBවෙත ₽ 1.44818703 1BROCCOLIF3B සිට INRවෙත ₹ 1.54386792 1BROCCOLIF3B සිට IDRවෙත Rp 300.31654654 1BROCCOLIF3B සිට KRWවෙත ₩ 25.1310993 1BROCCOLIF3B සිට PHPවෙත ₱ 1.00437906 1BROCCOLIF3B සිට EGPවෙත £E. 0.9081576 1BROCCOLIF3B සිට BRLවෙත R$ 0.10144697 1BROCCOLIF3B සිට CADවෙත C$ 0.02504641 1BROCCOLIF3B සිට BDTවෙත ৳ 2.18516413 1BROCCOLIF3B සිට NGNවෙත ₦ 28.8304 1BROCCOLIF3B සිට UAHවෙත ₴ 0.74706774 1BROCCOLIF3B සිට VESවෙත Bs 1.657748 1BROCCOLIF3B සිට PKRවෙත Rs 5.06279843 1BROCCOLIF3B සිට KZTවෙත ₸ 9.19797874 1BROCCOLIF3B සිට THBවෙත ฿ 0.60165441 1BROCCOLIF3B සිට TWDවෙත NT$ 0.54399361 1BROCCOLIF3B සිට AEDවෙත د.إ 0.06612973 1BROCCOLIF3B සිට CHFවෙත Fr 0.01513596 1BROCCOLIF3B සිට HKDවෙත HK$ 0.1405482 1BROCCOLIF3B සිට MADවෙත .د.م 0.16811727 1BROCCOLIF3B සිට MXNවෙත $ 0.34920822

Broccoli සම්පත්

Broccoli පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Broccoli පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Broccoli (BROCCOLIF3B) හි මිල කීයද? Broccoli (BROCCOLIF3B)හි සජීවී මිල 0.018019 USD වේ. Broccoli (BROCCOLIF3B) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Broccoli හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 18.02M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BROCCOLIF3Bහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.018019 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Broccoli (BROCCOLIF3B) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Broccoli (BROCCOLIF3B) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ. Broccoli (BROCCOLIF3B) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Broccoli (BROCCOLIF3B) හි ඉහළම මිල 0.120571 USD වේ. Broccoli (BROCCOLIF3B) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Broccoli (BROCCOLIF3B) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.44M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

