BRETT (BRETTETH) යනු කුමක්ද

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BRETT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BRETTETH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BRETTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BRETT මිල ඉතිහාසය

BRETTETHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BRETTETHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BRETT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BRETT (BRETTETH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BRETT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BRETT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BRETTETH දේශීය මුදල් වෙත

1BRETTETH සිට VNDවෙත ₫ 4,825.6362 1BRETTETH සිට AUDවෙත A$ 0.29171 1BRETTETH සිට GBPවෙත £ 0.14115 1BRETTETH සිට EURවෙත € 0.167498 1BRETTETH සිට USDවෙත $ 0.1882 1BRETTETH සිට MYRවෙත RM 0.805496 1BRETTETH සිට TRYවෙත ₺ 7.296514 1BRETTETH සිට JPYවෙත ¥ 27.494138 1BRETTETH සිට RUBවෙත ₽ 15.125634 1BRETTETH සිට INRවෙත ₹ 16.124976 1BRETTETH සිට IDRවෙත Rp 3,136.665412 1BRETTETH සිට KRWවෙත ₩ 262.48254 1BRETTETH සිට PHPවෙත ₱ 10.490268 1BRETTETH සිට EGPවෙත £E. 9.48528 1BRETTETH සිට BRLවෙත R$ 1.059566 1BRETTETH සිට CADවෙත C$ 0.261598 1BRETTETH සිට BDTවෙත ৳ 22.823014 1BRETTETH සිට NGNවෙත ₦ 301.12 1BRETTETH සිට UAHවෙත ₴ 7.802772 1BRETTETH සිට VESවෙත Bs 17.3144 1BRETTETH සිට PKRවෙත Rs 52.878554 1BRETTETH සිට KZTවෙත ₸ 96.068572 1BRETTETH සිට THBවෙත ฿ 6.283998 1BRETTETH සිට TWDවෙත NT$ 5.681758 1BRETTETH සිට AEDවෙත د.إ 0.690694 1BRETTETH සිට CHFවෙත Fr 0.158088 1BRETTETH සිට HKDවෙත HK$ 1.46796 1BRETTETH සිට MADවෙත .د.م 1.755906 1BRETTETH සිට MXNවෙත $ 3.647316

BRETT සම්පත්

BRETT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BRETT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BRETT (BRETTETH) හි මිල කීයද? BRETT (BRETTETH)හි සජීවී මිල 0.1882 USD වේ. BRETT (BRETTETH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BRETT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13.06M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BRETTETHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1882 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BRETT (BRETTETH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BRETT (BRETTETH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 69.42M USD වේ. BRETT (BRETTETH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BRETT (BRETTETH) හි ඉහළම මිල 0.6189 USD වේ. BRETT (BRETTETH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BRETT (BRETTETH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 85.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

