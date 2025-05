BitBrawl (BRAWL) යනු කුමක්ද

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.



BitBrawl මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BitBrawl,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BRAWL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitBrawlමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BitBrawl මිල ඉතිහාසය

BRAWLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BRAWLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BitBrawl මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BitBrawl (BRAWL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BitBrawl මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BitBrawl MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BitBrawl පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BitBrawl පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BitBrawl (BRAWL) හි මිල කීයද? BitBrawl (BRAWL)හි සජීවී මිල 0.0000743 USD වේ. BitBrawl (BRAWL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BitBrawl හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 654.26K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BRAWLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000743 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BitBrawl (BRAWL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BitBrawl (BRAWL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.81B USD වේ. BitBrawl (BRAWL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BitBrawl (BRAWL) හි ඉහළම මිල 0.013 USD වේ. BitBrawl (BRAWL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BitBrawl (BRAWL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.51K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

