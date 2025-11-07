හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ibiza Final Boss සඳහා අද මිල 0.0002565 USD කි. BOSS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOSS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOSS ගැන වැඩි විස්තර

BOSS මිල තොරතුරු

BOSS යනු කුමක්ද

BOSS නිල වෙබ් අඩවිය

BOSS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOSS මිල පුරෝකථනය

BOSS ඉතිහාසය

BOSS මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BOSS-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BOSS තත්කාල ගනුදෙනු

BOSS USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Ibiza Final Boss ලාංඡනය

Ibiza Final Boss මිල(BOSS)

1 BOSS සිට USD සජීවී මිල:

$0.0002572
$0.0002572$0.0002572
-7.51%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:47:07 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0002344
$ 0.0002344$ 0.0002344
පැය 24 පහළ
$ 0.0003939
$ 0.0003939$ 0.0003939
24H ඉහළ

$ 0.0002344
$ 0.0002344$ 0.0002344

$ 0.0003939
$ 0.0003939$ 0.0003939

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-0.39%

-7.51%

-39.22%

-39.22%

Ibiza Final Boss (BOSS) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0002565. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0002344 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003939 ක උපරිම අගයක් අතර BOSS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOSSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04818861394228114 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000170877417044728 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOSS පසුගිය පැය තුල, -0.39% කින්, පැය 24 තුල, -7.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ibiza Final Boss (BOSS) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2779

$ 238.63K
$ 238.63K$ 238.63K

$ 57.98K
$ 57.98K$ 57.98K

$ 238.64K
$ 238.64K$ 238.64K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,350,006.135178
930,350,006.135178 930,350,006.135178

99.99%

SOL

Ibiza Final Boss හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 238.63K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.98K වේ. මුළු සැපයුම 930.35M සමඟින් BOSS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 930350006.135178 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 238.64K කි.

Ibiza Final Boss (BOSS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Ibiza Final Bossහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000020884-7.51%
දින 30 යි$ -0.0008405-76.62%
දින 60 යි$ -0.0026265-91.11%
දින 90 යි$ -0.0304635-99.17%
Ibiza Final Boss අද මිල වෙනස

අද, BOSS එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000020884 (-7.51%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Ibiza Final Boss දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0008405 (-76.62%) කින් ඉහළ ගියේය.

Ibiza Final Boss දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BOSS එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0026265 (-91.11%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Ibiza Final Boss දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0304635 (-99.17%), කින් චලනය විය.

Ibiza Final Boss (BOSS) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Ibiza Final Boss මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Ibiza Final Boss (BOSS) යනු කුමක්ද

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

MEXC වෙතින් Ibiza Final Boss ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ibiza Final Boss ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOSS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ibiza Final Boss ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ibiza Final Boss මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ibiza Final Boss මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ibiza Final Boss (BOSS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ibiza Final Boss (BOSS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ibiza Final Boss සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ibiza Final Boss මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Ibiza Final Boss (BOSS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ibiza Final BossBOSS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOSS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Ibiza Final Boss (BOSS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ibiza Final Boss මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ibiza Final Boss MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOSS දේශීය මුදල් වෙත

1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට VND
6.7497975
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AUD
A$0.00039501
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට GBP
0.00019494
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට EUR
0.00022059
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට USD
$0.0002565
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MYR
RM0.001069605
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TRY
0.0108243
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට JPY
¥0.0392445
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ARS
ARS$0.372276405
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට RUB
0.02083806
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට INR
0.02275155
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට IDR
Rp4.27499829
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PHP
0.01516941
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට EGP
￡E.0.01213245
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BRL
R$0.001372275
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට CAD
C$0.000361665
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BDT
0.03125196
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට NGN
0.36853407
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට COP
$0.982756665
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ZAR
R.0.00445797
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට UAH
0.010775565
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TZS
T.Sh.0.6302205
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට VES
Bs0.058482
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට CLP
$0.2418795
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PKR
Rs0.072027765
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට KZT
0.13478562
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට THB
฿0.008302905
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TWD
NT$0.00794124
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AED
د.إ0.000941355
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට CHF
Fr0.0002052
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට HKD
HK$0.001993005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AMD
֏0.0980856
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MAD
.د.م0.002393145
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MXN
$0.00476064
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SAR
ريال0.000961875
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ETB
Br0.039472785
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට KES
KSh0.033137235
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට JOD
د.أ0.0001818585
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PLN
0.00094392
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට RON
лв0.0011286
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SEK
kr0.00245727
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BGN
лв0.000433485
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට HUF
Ft0.085899285
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට CZK
0.00541215
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට KWD
د.ك0.000078489
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ILS
0.000838755
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BOB
Bs0.00176985
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AZN
0.00043605
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TJS
SM0.00236493
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට GEL
0.000695115
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AOA
Kz0.235105335
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BHD
.د.ب0.0000967005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BMD
$0.0002565
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට DKK
kr0.001659555
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට HNL
L0.00675621
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MUR
0.01177335
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට NAD
$0.004450275
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට NOK
kr0.0026163
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට NZD
$0.000454005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PAB
B/.0.0002565
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PGK
K0.0010773
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට QAR
ر.ق0.00093366
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට RSD
дин.0.026057835
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට UZS
soʻm3.05357094
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ALL
L0.021481875
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ANG
ƒ0.000459135
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට AWG
ƒ0.0004617
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BBD
$0.000513
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BAM
KM0.000433485
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BIF
Fr0.7543665
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BND
$0.00033345
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BSD
$0.0002565
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට JMD
$0.041078475
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට KHR
1.034272125
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට KMF
Fr0.10773
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට LAK
5.576086845
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට LKR
රු0.07810425
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MDL
L0.004383585
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MGA
Ar1.15540425
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MOP
P0.002049435
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MVR
0.0039501
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MWK
MK0.44377065
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට MZN
MT0.016403175
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට NPR
रु0.03634605
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට PYG
1.819098
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට RWF
Fr0.3716685
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SBD
$0.002110995
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SCR
0.00381159
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SRD
$0.00987525
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SVC
$0.002239245
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට SZL
L0.004445145
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TMT
m0.000900315
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TND
د.ت0.000756675
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට TTD
$0.00173394
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට UGX
Sh0.896724
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට XAF
Fr0.145692
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට XCD
$0.00069255
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට XOF
Fr0.145692
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට XPF
Fr0.0264195
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BWP
P0.003444795
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට BZD
$0.000513
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට CVE
$0.02458296
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට DJF
Fr0.0454005
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට DOP
$0.016495515
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට DZD
د.ج0.03346812
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට FJD
$0.00058482
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට GNF
Fr2.2302675
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට GTQ
Q0.00196479
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට GYD
$0.05364954
1 Ibiza Final Boss(BOSS) සිට ISK
kr0.032319

Ibiza Final Boss සම්පත්

Ibiza Final Boss පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Ibiza Final Boss වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ibiza Final Boss පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ibiza Final Boss (BOSS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOSS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0002565 USD වේ.
BOSS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOSS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0002565 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ibiza Final Boss හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOSS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 238.63K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOSS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOSS හි සංසරණ සැපයුම 930.35M USD වේ.
BOSS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04818861394228114 USD ක ATH මිලක් BOSS අත්කර ගති.
BOSS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000170877417044728 USD ක ATL මිලක් BOSS අත්කර ගති.
BOSS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOSS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.98K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOSS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOSS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOSS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:47:07 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BOSS-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

BOSS
BOSS
USD
USD

1 BOSS = 0.0002565 USD

BOSS වෙළඳාම

BOSS/USDT
$0.0002572
$0.0002572$0.0002572
-7.34%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

