BOSON (BOSON) යනු කුමක්ද

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

MEXC වෙතින් BOSON ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BOSON ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOSON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BOSON ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BOSON මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BOSON මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BOSON,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOSON හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOSONමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BOSON මිල ඉතිහාසය

BOSONහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOSONහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOSON මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BOSON (BOSON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BOSON මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BOSON MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOSON දේශීය මුදල් වෙත

1BOSON සිට VNDවෙත ₫ 3,512.56059 1BOSON සිට AUDවෙත A$ 0.2123345 1BOSON සිට GBPවෙත £ 0.1027425 1BOSON සිට EURවෙත € 0.1219211 1BOSON සිට USDවෙත $ 0.13699 1BOSON සිට MYRවෙත RM 0.5863172 1BOSON සිට TRYවෙත ₺ 5.3111023 1BOSON සිට JPYවෙත ¥ 20.0128691 1BOSON සිට RUBවෙත ₽ 11.0098863 1BOSON සිට INRවෙත ₹ 11.7373032 1BOSON සිට IDRවෙත Rp 2,283.1657534 1BOSON සිට KRWවෙත ₩ 191.059953 1BOSON සිට PHPවෙත ₱ 7.6358226 1BOSON සිට EGPවෙත £E. 6.904296 1BOSON සිට BRLවෙත R$ 0.7712537 1BOSON සිට CADවෙත C$ 0.1904161 1BOSON සිට BDTවෙත ৳ 16.6127773 1BOSON සිට NGNවෙත ₦ 219.184 1BOSON සිට UAHවෙත ₴ 5.6796054 1BOSON සිට VESවෙත Bs 12.60308 1BOSON සිට PKRවෙත Rs 38.4900803 1BOSON සිට KZTවෙත ₸ 69.9279154 1BOSON සිට THBවෙත ฿ 4.5740961 1BOSON සිට TWDවෙත NT$ 4.1357281 1BOSON සිට AEDවෙත د.إ 0.5027533 1BOSON සිට CHFවෙත Fr 0.1150716 1BOSON සිට HKDවෙත HK$ 1.068522 1BOSON සිට MADවෙත .د.م 1.2781167 1BOSON සිට MXNවෙත $ 2.6548662

BOSON සම්පත්

BOSON පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOSON පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BOSON (BOSON) හි මිල කීයද? BOSON (BOSON)හි සජීවී මිල 0.13699 USD වේ. BOSON (BOSON) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BOSON හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 20.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOSONහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.13699 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BOSON (BOSON) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BOSON (BOSON) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 147.22M USD වේ. BOSON (BOSON) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BOSON (BOSON) හි ඉහළම මිල 7 USD වේ. BOSON (BOSON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BOSON (BOSON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

