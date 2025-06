Boopa (BOOPA) යනු කුමක්ද

Boopa Coin was launched by Sr Peters with the aim of rewarding the community through airdrops. It is the first dog-themed cryptocurrency introduced on the boop.fun platform. The backstory of this coin revolves around a community-driven project, and the issuer hopes to distribute the tokens to community members via airdrops.

MEXC වෙතින් Boopa ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Boopa ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOOPA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Boopa ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Boopa මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Boopa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Boopa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOOPA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Boopaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Boopa මිල ඉතිහාසය

BOOPAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOOPAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Boopa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Boopa (BOOPA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Boopa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Boopa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1BOOPA සිට VNDවෙත ₫ 17.2705345 1BOOPA සිට AUDවෙත A$ 0.001004139 1BOOPA සිට GBPවෙත £ 0.000479099 1BOOPA සිට EURවෙත € 0.000564418 1BOOPA සිට USDවෙත $ 0.0006563 1BOOPA සිට MYRවෙත RM 0.002776149 1BOOPA සිට TRYවෙත ₺ 0.025707271 1BOOPA සිට JPYවෙත ¥ 0.094671275 1BOOPA සිට RUBවෙත ₽ 0.05217585 1BOOPA සිට INRවෙත ₹ 0.056093961 1BOOPA සිට IDRවෙත Rp 10.585482389 1BOOPA සිට KRWවෙත ₩ 0.897805274 1BOOPA සිට PHPවෙත ₱ 0.036680607 1BOOPA සිට EGPවෙත £E. 0.032493413 1BOOPA සිට BRLවෙත R$ 0.003629339 1BOOPA සිට CADවෙත C$ 0.000892568 1BOOPA සිට BDTවෙත ৳ 0.080226112 1BOOPA සිට NGNවෙත ₦ 1.011246729 1BOOPA සිට UAHවෙත ₴ 0.027249576 1BOOPA සිට VESවෙත Bs 0.0649737 1BOOPA සිට PKRවෙත Rs 0.185286616 1BOOPA සිට KZTවෙත ₸ 0.334332346 1BOOPA සිට THBවෙත ฿ 0.021362565 1BOOPA සිට TWDවෙත NT$ 0.019570866 1BOOPA සිට AEDවෙත د.إ 0.002408621 1BOOPA සිට CHFවෙත Fr 0.000531603 1BOOPA සිට HKDවෙත HK$ 0.005145392 1BOOPA සිට MADවෙත .د.م 0.005985456 1BOOPA සිට MXNවෙත $ 0.01240407

Boopa පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Boopa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Boopa (BOOPA) හි මිල කීයද? Boopa (BOOPA)හි සජීවී මිල 0.0006563 USD වේ. Boopa (BOOPA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Boopa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOOPAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0006563 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Boopa (BOOPA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Boopa (BOOPA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Boopa (BOOPA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Boopa (BOOPA) හි ඉහළම මිල 0.01002 USD වේ. Boopa (BOOPA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Boopa (BOOPA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 78.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool