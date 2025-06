BOOP (BOOP) යනු කුමක්ද

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

MEXC වෙතින් BOOP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BOOP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOOP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BOOP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BOOP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BOOP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BOOP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOOP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOOPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BOOP මිල ඉතිහාසය

BOOPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOOPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOOP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BOOP (BOOP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BOOP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BOOP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOOP දේශීය මුදල් වෙත

1BOOP සිට VNDවෙත ₫ 1.107,3352 1BOOP සිට AUDවෙත A$ 0,0643824 1BOOP සිට GBPවෙත £ 0,0307184 1BOOP සිට EURවෙත € 0,0361888 1BOOP සිට USDවෙත $ 0,04208 1BOOP සිට MYRවෙත RM 0,1779984 1BOOP සිට TRYවෙත ₺ 1,6482736 1BOOP සිට JPYවෙත ¥ 6,0691984 1BOOP සිට RUBවෙත ₽ 3,34536 1BOOP සිට INRවෙත ₹ 3,5965776 1BOOP සිට IDRවෙත Rp 678,7095824 1BOOP සිට KRWවෙත ₩ 57,5645984 1BOOP සිට PHPවෙත ₱ 2,3518512 1BOOP සිට EGPවෙත £E. 2,08296 1BOOP සිට BRLවෙත R$ 0,2327024 1BOOP සිට CADවෙත C$ 0,0572288 1BOOP සිට BDTවෙත ৳ 5,1438592 1BOOP සිට NGNවෙත ₦ 64,8381264 1BOOP සිට UAHවෙත ₴ 1,7471616 1BOOP සිට VESවෙත Bs 4,16592 1BOOP සිට PKRවෙත Rs 11,8800256 1BOOP සිට KZTවෙත ₸ 21,4363936 1BOOP සිට THBවෙත ฿ 1,3705456 1BOOP සිට TWDවෙත NT$ 1,2544048 1BOOP සිට AEDවෙත د.إ 0,1544336 1BOOP සිට CHFවෙත Fr 0,0340848 1BOOP සිට HKDවෙත HK$ 0,3299072 1BOOP සිට MADවෙත .د.م 0,3837696 1BOOP සිට MXNවෙත $ 0,795312

BOOP සම්පත්

BOOP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOOP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BOOP (BOOP) හි මිල කීයද? BOOP (BOOP)හි සජීවී මිල 0,04208 USD වේ. BOOP (BOOP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BOOP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 12,64M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOOPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,04208 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BOOP (BOOP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BOOP (BOOP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 300,45M USD වේ. BOOP (BOOP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, BOOP (BOOP) හි ඉහළම මිල 0,51 USD වේ. BOOP (BOOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BOOP (BOOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 217,65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

