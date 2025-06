BOOCHIE (BOOCHIE) යනු කුමක්ද

$BOOCHIE is a meme coin inspired by Boochie, a new character from Matt Furie. First seen in the 2023 NFT collection ZOGZ, Boochie is expected to play the villain in Furie’s upcoming book Cortex Vortex.

MEXC වෙතින් BOOCHIE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BOOCHIE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOOCHIE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BOOCHIE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BOOCHIE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BOOCHIE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BOOCHIE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOOCHIE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOOCHIEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BOOCHIE මිල ඉතිහාසය

BOOCHIEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOOCHIEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOOCHIE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BOOCHIE (BOOCHIE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BOOCHIE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BOOCHIE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOOCHIE දේශීය මුදල් වෙත

1BOOCHIE සිට VNDවෙත ₫ 0.000037919915 1BOOCHIE සිට AUDවෙත A$ 0.00000000220473 1BOOCHIE සිට GBPවෙත £ 0.00000000105193 1BOOCHIE සිට EURවෙත € 0.00000000123926 1BOOCHIE සිට USDවෙත $ 0.000000001441 1BOOCHIE සිට MYRවෙත RM 0.00000000609543 1BOOCHIE සිට TRYවෙත ₺ 0.00000005644397 1BOOCHIE සිට JPYවෙත ¥ 0.00000020783543 1BOOCHIE සිට RUBවෙත ₽ 0.0000001145595 1BOOCHIE සිට INRවෙත ₹ 0.00000012316227 1BOOCHIE සිට IDRවෙත Rp 0.00002324193223 1BOOCHIE සිට KRWවෙත ₩ 0.00000197125918 1BOOCHIE සිට PHPවෙත ₱ 0.00000008053749 1BOOCHIE සිට EGPවෙත £E. 0.0000000713295 1BOOCHIE සිට BRLවෙත R$ 0.00000000796873 1BOOCHIE සිට CADවෙත C$ 0.00000000195976 1BOOCHIE සිට BDTවෙත ৳ 0.00000017614784 1BOOCHIE සිට NGNවෙත ₦ 0.00000222033603 1BOOCHIE සිට UAHවෙත ₴ 0.00000005983032 1BOOCHIE සිට VESවෙත Bs 0.000000142659 1BOOCHIE සිට PKRවෙත Rs 0.00000040682312 1BOOCHIE සිට KZTවෙත ₸ 0.00000073407422 1BOOCHIE සිට THBවෙත ฿ 0.00000004693337 1BOOCHIE සිට TWDවෙත NT$ 0.00000004295621 1BOOCHIE සිට AEDවෙත د.إ 0.00000000528847 1BOOCHIE සිට CHFවෙත Fr 0.00000000116721 1BOOCHIE සිට HKDවෙත HK$ 0.00000001129744 1BOOCHIE සිට MADවෙත .د.م 0.00000001314192 1BOOCHIE සිට MXNවෙත $ 0.0000000272349

BOOCHIE සම්පත්

BOOCHIE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOOCHIE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BOOCHIE (BOOCHIE) හි මිල කීයද? BOOCHIE (BOOCHIE)හි සජීවී මිල 0.000000001441 USD වේ. BOOCHIE (BOOCHIE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BOOCHIE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOOCHIEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000000001441 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BOOCHIE (BOOCHIE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BOOCHIE (BOOCHIE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. BOOCHIE (BOOCHIE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, BOOCHIE (BOOCHIE) හි ඉහළම මිල 0.000000031573 USD වේ. BOOCHIE (BOOCHIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BOOCHIE (BOOCHIE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

