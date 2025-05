Spookyswap (BOO) යනු කුමක්ද

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

MEXC වෙතින් Spookyswap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Spookyswap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Spookyswap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Spookyswap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Spookyswap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Spookyswap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BOO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Spookyswapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Spookyswap මිල ඉතිහාසය

BOOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BOOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Spookyswap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Spookyswap (BOO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Spookyswap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Spookyswap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOO දේශීය මුදල් වෙත

1BOO සිට VNDවෙත ₫ 6 169,2246 1BOO සිට AUDවෙත A$ 0,37293 1BOO සිට GBPවෙත £ 0,18045 1BOO සිට EURවෙත € 0,214134 1BOO සිට USDවෙත $ 0,2406 1BOO සිට MYRවෙත RM 1,029768 1BOO සිට TRYවෙත ₺ 9,328062 1BOO සිට JPYවෙත ¥ 35,149254 1BOO සිට RUBවෙත ₽ 19,337022 1BOO සිට INRවෙත ₹ 20,614608 1BOO සිට IDRවෙත Rp 4 009,998396 1BOO සිට KRWවෙත ₩ 335,56482 1BOO සිට PHPවෙත ₱ 13,411044 1BOO සිට EGPවෙත £E. 12,12624 1BOO සිට BRLවෙත R$ 1,354578 1BOO සිට CADවෙත C$ 0,334434 1BOO සිට BDTවෙත ৳ 29,177562 1BOO සිට NGNවෙත ₦ 384,96 1BOO සිට UAHවෙත ₴ 9,975276 1BOO සිට VESවෙත Bs 22,1352 1BOO සිට PKRවෙත Rs 67,601382 1BOO සිට KZTවෙත ₸ 122,816676 1BOO සිට THBවෙත ฿ 8,033634 1BOO සිට TWDවෙත NT$ 7,263714 1BOO සිට AEDවෙත د.إ 0,883002 1BOO සිට CHFවෙත Fr 0,202104 1BOO සිට HKDවෙත HK$ 1,87668 1BOO සිට MADවෙත .د.م 2,244798 1BOO සිට MXNවෙත $ 4,662828

Spookyswap සම්පත්

Spookyswap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Spookyswap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Spookyswap (BOO) හි මිල කීයද? Spookyswap (BOO)හි සජීවී මිල 0,2406 USD වේ. Spookyswap (BOO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Spookyswap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2,26M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BOOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,2406 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Spookyswap (BOO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Spookyswap (BOO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 9,39M USD වේ. Spookyswap (BOO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Spookyswap (BOO) හි ඉහළම මිල 40,18 USD වේ. Spookyswap (BOO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Spookyswap (BOO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62,07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.