Bonk (BONK) යනු කුමක්ද

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BONK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bonk ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bonk මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bonk මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bonk,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BONK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bonkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bonk මිල ඉතිහාසය

BONKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BONKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bonk මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bonk (BONK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BONK දේශීය මුදල් වෙත

1BONK සිට VNDවෙත ₫ 0.56358918 1BONK සිට AUDවෙත A$ 0.000034069 1BONK සිට GBPවෙත £ 0.000016485 1BONK සිට EURවෙත € 0.0000195622 1BONK සිට USDවෙත $ 0.00002198 1BONK සිට MYRවෙත RM 0.0000940744 1BONK සිට TRYවෙත ₺ 0.0008508458 1BONK සිට JPYවෙත ¥ 0.0032049038 1BONK සිට RUBවෙත ₽ 0.0017665326 1BONK සිට INRවෙත ₹ 0.0018819276 1BONK සිට IDRවෙත Rp 0.3603278112 1BONK සිට KRWවෙත ₩ 0.0306981472 1BONK සිට PHPවෙත ₱ 0.0012245058 1BONK සිට EGPවෙත £E. 0.0011027366 1BONK සිට BRLවෙත R$ 0.0001239672 1BONK සිට CADවෙත C$ 0.0000305522 1BONK සිට BDTවෙත ৳ 0.0026655146 1BONK සිට NGNවෙත ₦ 0.035168 1BONK සිට UAHවෙත ₴ 0.0009112908 1BONK සිට VESවෙත Bs 0.00202216 1BONK සිට PKRවෙත Rs 0.0061757206 1BONK සිට KZTවෙත ₸ 0.0112199108 1BONK සිට THBවෙත ฿ 0.0007328132 1BONK සිට TWDවෙත NT$ 0.0006633564 1BONK සිට AEDවෙත د.إ 0.0000806666 1BONK සිට CHFවෙත Fr 0.0000182434 1BONK සිට HKDවෙත HK$ 0.000171444 1BONK සිට MADවෙත .د.م 0.0002050734 1BONK සිට MXNවෙත $ 0.0004257526

Bonk සම්පත්

Bonk පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bonk පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bonk (BONK) හි මිල කීයද? Bonk (BONK)හි සජීවී මිල 0.00002198 USD වේ. Bonk (BONK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bonk හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.74B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BONKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00002198 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bonk (BONK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bonk (BONK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 79.20T USD වේ. Bonk (BONK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bonk (BONK) හි ඉහළම මිල 0.00005993 USD වේ. Bonk (BONK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bonk (BONK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.05M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

