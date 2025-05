BONE SHIBASWAP (BONE) යනු කුමක්ද

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

MEXC වෙතින් BONE SHIBASWAP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BONE SHIBASWAP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BONE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BONE SHIBASWAP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BONE SHIBASWAP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BONE SHIBASWAP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BONE SHIBASWAP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BONE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BONE SHIBASWAPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BONE SHIBASWAP මිල ඉතිහාසය

BONEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BONEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BONE SHIBASWAP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BONE SHIBASWAP (BONE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BONE SHIBASWAP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BONE SHIBASWAP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BONE දේශීය මුදල් වෙත

1BONE සිට VNDවෙත ₫ 8,802.5553 1BONE සිට AUDවෙත A$ 0.532115 1BONE සිට GBPවෙත £ 0.257475 1BONE සිට EURවෙත € 0.305537 1BONE සිට USDවෙත $ 0.3433 1BONE සිට MYRවෙත RM 1.469324 1BONE සිට TRYවෙත ₺ 13.309741 1BONE සිට JPYවෙත ¥ 50.152697 1BONE සිට RUBවෙත ₽ 27.591021 1BONE සිට INRවෙත ₹ 29.413944 1BONE සිට IDRවෙත Rp 5,721.664378 1BONE සිට KRWවෙත ₩ 478.80051 1BONE සිට PHPවෙත ₱ 19.132109 1BONE සිට EGPවෙත £E. 17.30232 1BONE සිට BRLවෙත R$ 1.932779 1BONE සිට CADවෙත C$ 0.477187 1BONE සිට BDTවෙත ৳ 41.631991 1BONE සිට NGNවෙත ₦ 549.28 1BONE සිට UAHවෙත ₴ 14.233218 1BONE සිට VESවෙත Bs 31.5836 1BONE සිට PKRවෙත Rs 96.457001 1BONE සිට KZTවෙත ₸ 175.240918 1BONE සිට THBවෙත ฿ 11.462787 1BONE සිට TWDවෙත NT$ 10.364227 1BONE සිට AEDවෙත د.إ 1.259911 1BONE සිට CHFවෙත Fr 0.288372 1BONE සිට HKDවෙත HK$ 2.67774 1BONE සිට MADවෙත .د.م 3.202989 1BONE සිට MXNවෙත $ 6.653154

BONE SHIBASWAP සම්පත්

BONE SHIBASWAP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BONE SHIBASWAP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BONE SHIBASWAP (BONE) හි මිල කීයද? BONE SHIBASWAP (BONE)හි සජීවී මිල 0.3433 USD වේ. BONE SHIBASWAP (BONE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BONE SHIBASWAP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 78.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BONEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3433 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BONE SHIBASWAP (BONE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BONE SHIBASWAP (BONE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 229.92M USD වේ. BONE SHIBASWAP (BONE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BONE SHIBASWAP (BONE) හි ඉහළම මිල 2.39 USD වේ. BONE SHIBASWAP (BONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BONE SHIBASWAP (BONE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 170.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.