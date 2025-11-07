හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී BOMO on Base සඳහා අද මිල 0.0003587 USD කි. BOMO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOMO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී BOMO on Base සඳහා අද මිල 0.0003587 USD කි. BOMO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOMO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOMO ගැන වැඩි විස්තර

BOMO මිල තොරතුරු

BOMO යනු කුමක්ද

BOMO නිල වෙබ් අඩවිය

BOMO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOMO මිල පුරෝකථනය

BOMO ඉතිහාසය

BOMO මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BOMO-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BOMO තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

BOMO on Base ලාංඡනය

BOMO on Base මිල(BOMO)

1 BOMO සිට USD සජීවී මිල:

$0.0003587
$0.0003587$0.0003587
-0.91%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:22 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00032
$ 0.00032$ 0.00032
පැය 24 පහළ
$ 0.0003735
$ 0.0003735$ 0.0003735
24H ඉහළ

$ 0.00032
$ 0.00032$ 0.00032

$ 0.0003735
$ 0.0003735$ 0.0003735

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

-0.91%

-30.08%

-30.08%

BOMO on Base (BOMO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0003587. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00032 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003735 ක උපරිම අගයක් අතර BOMO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOMOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.022125194895044928 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000006003498518756 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOMO පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BOMO on Base (BOMO) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2989

$ 136.66K
$ 136.66K$ 136.66K

$ 722.51
$ 722.51$ 722.51

$ 179.35K
$ 179.35K$ 179.35K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

BOMO on Base හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 136.66K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 722.51 වේ. මුළු සැපයුම 381.00M සමඟින් BOMO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 179.35K කි.

BOMO on Base (BOMO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා BOMO on Baseහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000003294-0.91%
දින 30 යි$ -0.0037973-91.37%
දින 60 යි$ -0.0151873-97.70%
දින 90 යි$ -0.0051563-93.50%
BOMO on Base අද මිල වෙනස

අද, BOMO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000003294 (-0.91%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

BOMO on Base දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0037973 (-91.37%) කින් ඉහළ ගියේය.

BOMO on Base දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BOMO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0151873 (-97.70%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

BOMO on Base දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0051563 (-93.50%), කින් චලනය විය.

BOMO on Base (BOMO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් BOMO on Base මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

BOMO on Base (BOMO) යනු කුමක්ද

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

MEXC වෙතින් BOMO on Base ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BOMO on Base ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOMO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BOMO on Base ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BOMO on Base මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BOMO on Base මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BOMO on Base (BOMO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BOMO on Base (BOMO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BOMO on Base සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BOMO on Base මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BOMO on Base (BOMO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOMO on BaseBOMO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOMO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

BOMO on Base (BOMO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BOMO on Base මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BOMO on Base MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOMO දේශීය මුදල් වෙත

1 BOMO on Base(BOMO) සිට VND
9.4391905
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AUD
A$0.000552398
1 BOMO on Base(BOMO) සිට GBP
0.000272612
1 BOMO on Base(BOMO) සිට EUR
0.000308482
1 BOMO on Base(BOMO) සිට USD
$0.0003587
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MYR
RM0.001495779
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TRY
0.01513714
1 BOMO on Base(BOMO) සිට JPY
¥0.0548811
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ARS
ARS$0.520606419
1 BOMO on Base(BOMO) සිට RUB
0.029140788
1 BOMO on Base(BOMO) සිට INR
0.031820277
1 BOMO on Base(BOMO) සිට IDR
Rp5.978330942
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PHP
0.02119917
1 BOMO on Base(BOMO) සිට EGP
￡E.0.016962923
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BRL
R$0.001919045
1 BOMO on Base(BOMO) සිට CAD
C$0.000505767
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BDT
0.043704008
1 BOMO on Base(BOMO) සිට NGN
0.515372986
1 BOMO on Base(BOMO) සිට COP
$1.374326767
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ZAR
R.0.006230619
1 BOMO on Base(BOMO) සිට UAH
0.015068987
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TZS
T.Sh.0.883496035
1 BOMO on Base(BOMO) සිට VES
Bs0.0817836
1 BOMO on Base(BOMO) සිට CLP
$0.3382541
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PKR
Rs0.100726547
1 BOMO on Base(BOMO) සිට KZT
0.188489676
1 BOMO on Base(BOMO) සිට THB
฿0.011614706
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TWD
NT$0.011108939
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AED
د.إ0.001316429
1 BOMO on Base(BOMO) සිට CHF
Fr0.00028696
1 BOMO on Base(BOMO) සිට HKD
HK$0.002787099
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AMD
֏0.13716688
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MAD
.د.م0.003346671
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MXN
$0.006657472
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SAR
ريال0.001345125
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ETB
Br0.055200343
1 BOMO on Base(BOMO) සිට KES
KSh0.046340453
1 BOMO on Base(BOMO) සිට JOD
د.أ0.0002543183
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PLN
0.001320016
1 BOMO on Base(BOMO) සිට RON
лв0.00157828
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SEK
kr0.003432759
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BGN
лв0.000606203
1 BOMO on Base(BOMO) සිට HUF
Ft0.120125043
1 BOMO on Base(BOMO) සිට CZK
0.007572157
1 BOMO on Base(BOMO) සිට KWD
د.ك0.0001097622
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ILS
0.001169362
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BOB
Bs0.00247503
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AZN
0.00060979
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TJS
SM0.003307214
1 BOMO on Base(BOMO) සිට GEL
0.000972077
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AOA
Kz0.328780833
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BHD
.د.ب0.0001352299
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BMD
$0.0003587
1 BOMO on Base(BOMO) සිට DKK
kr0.002320789
1 BOMO on Base(BOMO) සිට HNL
L0.009448158
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MUR
0.01646433
1 BOMO on Base(BOMO) සිට NAD
$0.006223445
1 BOMO on Base(BOMO) සිට NOK
kr0.00365874
1 BOMO on Base(BOMO) සිට NZD
$0.000634899
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PAB
B/.0.0003587
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PGK
K0.00150654
1 BOMO on Base(BOMO) සිට QAR
ر.ق0.001305668
1 BOMO on Base(BOMO) සිට RSD
дин.0.036451094
1 BOMO on Base(BOMO) සිට UZS
soʻm4.270237412
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ALL
L0.030041125
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ANG
ƒ0.000642073
1 BOMO on Base(BOMO) සිට AWG
ƒ0.00064566
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BBD
$0.0007174
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BAM
KM0.000606203
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BIF
Fr1.0549367
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BND
$0.00046631
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BSD
$0.0003587
1 BOMO on Base(BOMO) සිට JMD
$0.057445805
1 BOMO on Base(BOMO) සිට KHR
1.446368075
1 BOMO on Base(BOMO) සිට KMF
Fr0.150654
1 BOMO on Base(BOMO) සිට LAK
7.797825931
1 BOMO on Base(BOMO) සිට LKR
රු0.10922415
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MDL
L0.006130183
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MGA
Ar1.61576415
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MOP
P0.002866013
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MVR
0.00552398
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MWK
MK0.62058687
1 BOMO on Base(BOMO) සිට MZN
MT0.022938865
1 BOMO on Base(BOMO) සිට NPR
रु0.05082779
1 BOMO on Base(BOMO) සිට PYG
2.5439004
1 BOMO on Base(BOMO) සිට RWF
Fr0.5197563
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SBD
$0.002952101
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SCR
0.005330282
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SRD
$0.01380995
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SVC
$0.003131451
1 BOMO on Base(BOMO) සිට SZL
L0.006216271
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TMT
m0.001259037
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TND
د.ت0.001058165
1 BOMO on Base(BOMO) සිට TTD
$0.002424812
1 BOMO on Base(BOMO) සිට UGX
Sh1.2540152
1 BOMO on Base(BOMO) සිට XAF
Fr0.2037416
1 BOMO on Base(BOMO) සිට XCD
$0.00096849
1 BOMO on Base(BOMO) සිට XOF
Fr0.2037416
1 BOMO on Base(BOMO) සිට XPF
Fr0.0369461
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BWP
P0.004817341
1 BOMO on Base(BOMO) සිට BZD
$0.0007174
1 BOMO on Base(BOMO) සිට CVE
$0.034377808
1 BOMO on Base(BOMO) සිට DJF
Fr0.0634899
1 BOMO on Base(BOMO) සිට DOP
$0.023067997
1 BOMO on Base(BOMO) සිට DZD
د.ج0.046796002
1 BOMO on Base(BOMO) සිට FJD
$0.000817836
1 BOMO on Base(BOMO) සිට GNF
Fr3.1188965
1 BOMO on Base(BOMO) සිට GTQ
Q0.002747642
1 BOMO on Base(BOMO) සිට GYD
$0.075025692
1 BOMO on Base(BOMO) සිට ISK
kr0.0451962

BOMO on Base සම්පත්

BOMO on Base පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල BOMO on Base වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOMO on Base පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BOMO on Base (BOMO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOMO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0003587 USD වේ.
BOMO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOMO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0003587 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BOMO on Base හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOMO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 136.66K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOMO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOMO හි සංසරණ සැපයුම 381.00M USD වේ.
BOMO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.022125194895044928 USD ක ATH මිලක් BOMO අත්කර ගති.
BOMO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000006003498518756 USD ක ATL මිලක් BOMO අත්කර ගති.
BOMO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOMO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 722.51 USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOMO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOMO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOMO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:22 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BOMO-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0.0003587 USD

BOMO වෙළඳාම

BOMO/USDT
$0.0003587
$0.0003587$0.0003587
-0.91%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,291.16
$102,291.16$102,291.16

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,360.04
$3,360.04$3,360.04

+1.82%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1845
$1.1845$1.1845

+38.05%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

+1.27%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,291.16
$102,291.16$102,291.16

+0.27%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,360.04
$3,360.04$3,360.04

+1.82%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

+1.27%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2318
$2.2318$2.2318

-0.12%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011200
$0.011200$0.011200

+180.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008498
$0.008498$0.008498

+749.80%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.458
$4.458$4.458

+345.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007660
$0.007660$0.007660

+258.95%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1126
$0.1126$0.1126

+125.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002261
$0.00002261$0.00002261

+109.93%