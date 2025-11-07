හුවමාරුවDEX+
සජීවී Pacu Jalur සඳහා අද මිල 0.0001312 USD කි. BOATKID සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BOATKID මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BOATKID ගැන වැඩි විස්තර

BOATKID මිල තොරතුරු

BOATKID යනු කුමක්ද

BOATKID ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BOATKID මිල පුරෝකථනය

BOATKID ඉතිහාසය

BOATKID මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BOATKID-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BOATKID තත්කාල ගනුදෙනු

Pacu Jalur ලාංඡනය

Pacu Jalur මිල(BOATKID)

1 BOATKID සිට USD සජීවී මිල:

$0.0001312
-12.53%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:09:07 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0001308
පැය 24 පහළ
$ 0.0001589
24H ඉහළ

$ 0.0001308
$ 0.0001589
--
--
0.00%

-12.53%

-42.18%

-42.18%

Pacu Jalur (BOATKID) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0001312. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0001308 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0001589 ක උපරිම අගයක් අතර BOATKID වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BOATKIDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BOATKID පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -12.53% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -42.18% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pacu Jalur (BOATKID) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 2.30K
$ 130.90K
--
997,735,729
SOL

Pacu Jalur හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 2.30K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් BOATKID හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997735729 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 130.90K කි.

Pacu Jalur (BOATKID) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Pacu Jalurහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000018794-12.53%
දින 30 යි$ -0.0005946-81.93%
දින 60 යි$ -0.0010479-88.88%
දින 90 යි$ -0.0013838-91.34%
Pacu Jalur අද මිල වෙනස

අද, BOATKID එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000018794 (-12.53%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Pacu Jalur දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0005946 (-81.93%) කින් ඉහළ ගියේය.

Pacu Jalur දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BOATKID එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0010479 (-88.88%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Pacu Jalur දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0013838 (-91.34%), කින් චලනය විය.

Pacu Jalur (BOATKID) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Pacu Jalur මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Pacu Jalur (BOATKID) යනු කුමක්ද

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

MEXC වෙතින් Pacu Jalur ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Pacu Jalur ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BOATKID ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Pacu Jalur ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Pacu Jalur මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Pacu Jalur මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pacu Jalur (BOATKID) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pacu Jalur (BOATKID) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pacu Jalur සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pacu Jalur මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Pacu Jalur (BOATKID) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Pacu JalurBOATKID හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BOATKID ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Pacu Jalur (BOATKID) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Pacu Jalur මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Pacu Jalur MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BOATKID දේශීය මුදල් වෙත

1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට VND
3.452528
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AUD
A$0.000202048
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට GBP
0.000099712
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට EUR
0.000112832
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට USD
$0.0001312
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MYR
RM0.000547104
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TRY
0.00553664
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට JPY
¥0.0200736
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ARS
ARS$0.190419744
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට RUB
0.010658688
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට INR
0.011638752
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට IDR
Rp2.186665792
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PHP
0.00775392
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට EGP
￡E.0.006204448
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BRL
R$0.00070192
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට CAD
C$0.000184992
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BDT
0.015985408
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට NGN
0.188505536
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට COP
$0.502680992
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ZAR
R.0.002278944
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට UAH
0.005511712
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TZS
T.Sh.0.32315216
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට VES
Bs0.0299136
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට CLP
$0.1237216
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PKR
Rs0.036842272
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට KZT
0.068942976
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට THB
฿0.004248256
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TWD
NT$0.004063264
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AED
د.إ0.000481504
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට CHF
Fr0.00010496
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට HKD
HK$0.001019424
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AMD
֏0.05017088
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MAD
.د.م0.001224096
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MXN
$0.002435072
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SAR
ريال0.000492
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ETB
Br0.020190368
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට KES
KSh0.016949728
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට JOD
د.أ0.0000930208
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PLN
0.000482816
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට RON
лв0.00057728
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SEK
kr0.001255584
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BGN
лв0.000221728
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට HUF
Ft0.043937568
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට CZK
0.002769632
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට KWD
د.ك0.0000401472
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ILS
0.000427712
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BOB
Bs0.00090528
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AZN
0.00022304
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TJS
SM0.001209664
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට GEL
0.000355552
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AOA
Kz0.120256608
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BHD
.د.ب0.0000494624
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BMD
$0.0001312
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට DKK
kr0.000848864
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට HNL
L0.003455808
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MUR
0.00602208
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට NAD
$0.00227632
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට NOK
kr0.00133824
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට NZD
$0.000232224
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PAB
B/.0.0001312
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PGK
K0.00055104
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට QAR
ر.ق0.000477568
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට RSD
дин.0.013332544
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට UZS
soʻm1.561904512
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ALL
L0.010988
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ANG
ƒ0.000234848
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට AWG
ƒ0.00023616
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BBD
$0.0002624
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BAM
KM0.000221728
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BIF
Fr0.3858592
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BND
$0.00017056
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BSD
$0.0001312
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට JMD
$0.02101168
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට KHR
0.5290312
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට KMF
Fr0.055104
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට LAK
2.852173856
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට LKR
රු0.0399504
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MDL
L0.002242208
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MGA
Ar0.5909904
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MOP
P0.001048288
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MVR
0.00202048
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MWK
MK0.22698912
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට MZN
MT0.00839024
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට NPR
रु0.01859104
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට PYG
0.9304704
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට RWF
Fr0.1901088
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SBD
$0.001079776
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SCR
0.001949632
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SRD
$0.0050512
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SVC
$0.001145376
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට SZL
L0.002273696
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TMT
m0.000460512
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TND
د.ت0.00038704
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට TTD
$0.000886912
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට UGX
Sh0.4586752
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට XAF
Fr0.0745216
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට XCD
$0.00035424
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට XOF
Fr0.0745216
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට XPF
Fr0.0135136
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BWP
P0.001762016
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට BZD
$0.0002624
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට CVE
$0.012574208
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට DJF
Fr0.0232224
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට DOP
$0.008437472
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට DZD
د.ج0.017116352
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට FJD
$0.000299136
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට GNF
Fr1.140784
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට GTQ
Q0.001004992
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට GYD
$0.027441792
1 Pacu Jalur(BOATKID) සිට ISK
kr0.0165312

Pacu Jalur සම්පත්

Pacu Jalur පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pacu Jalur පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pacu Jalur (BOATKID) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BOATKID හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0001312 USD වේ.
BOATKID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BOATKID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0001312 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pacu Jalur හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BOATKID සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BOATKID හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BOATKID හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
BOATKID හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් BOATKID අත්කර ගති.
BOATKID හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් BOATKID අත්කර ගති.
BOATKID හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BOATKID සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 2.30K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BOATKID වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BOATKID මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BOATKID මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Pacu Jalur (BOATKID) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BOATKID-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

1 BOATKID = 0.0001312 USD

BOATKID වෙළඳාම

BOATKID/USDT
$0.0001312
-12.53%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

