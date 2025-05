TaskBunny (BNY) යනු කුමක්ද

TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain.

MEXC වෙතින් TaskBunny ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TaskBunny ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BNY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TaskBunny ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TaskBunny මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TaskBunny මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TaskBunny,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BNY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TaskBunnyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TaskBunny මිල ඉතිහාසය

BNYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BNYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TaskBunny මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TaskBunny (BNY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TaskBunny මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TaskBunny MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BNY දේශීය මුදල් වෙත

1BNY සිට VNDවෙත ₫ 70.25634 1BNY සිට AUDවෙත A$ 0.004247 1BNY සිට GBPවෙත £ 0.002055 1BNY සිට EURවෙත € 0.0024386 1BNY සිට USDවෙත $ 0.00274 1BNY සිට MYRවෙත RM 0.0117272 1BNY සිට TRYවෙත ₺ 0.1062298 1BNY සිට JPYවෙත ¥ 0.4001496 1BNY සිට RUBවෙත ₽ 0.2202138 1BNY සිට INRවෙත ₹ 0.2347632 1BNY සිට IDRවෙත Rp 45.6666484 1BNY සිට KRWවෙත ₩ 3.821478 1BNY සිට PHPවෙත ₱ 0.1527002 1BNY සිට EGPවෙත £E. 0.138096 1BNY සිට BRLවෙත R$ 0.0154262 1BNY සිට CADවෙත C$ 0.0038086 1BNY සිට BDTවෙත ৳ 0.3322798 1BNY සිට NGNවෙත ₦ 4.384 1BNY සිට UAHවෙත ₴ 0.1136004 1BNY සිට VESවෙත Bs 0.25208 1BNY සිට PKRවෙත Rs 0.7698578 1BNY සිට KZTවෙත ₸ 1.3986604 1BNY සිට THBවෙත ฿ 0.0914886 1BNY සිට TWDවෙත NT$ 0.0826932 1BNY සිට AEDවෙත د.إ 0.0100558 1BNY සිට CHFවෙත Fr 0.0023016 1BNY සිට HKDවෙත HK$ 0.021372 1BNY සිට MADවෙත .د.م 0.0255642 1BNY සිට MXNවෙත $ 0.0531012

TaskBunny සම්පත්

TaskBunny පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TaskBunny පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TaskBunny (BNY) හි මිල කීයද? TaskBunny (BNY)හි සජීවී මිල 0.00274 USD වේ. TaskBunny (BNY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TaskBunny හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BNYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00274 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TaskBunny (BNY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TaskBunny (BNY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TaskBunny (BNY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TaskBunny (BNY) හි ඉහළම මිල 0.05999 USD වේ. TaskBunny (BNY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TaskBunny (BNY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

