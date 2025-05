Binary Token (BNRY) යනු කුමක්ද

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

MEXC වෙතින් Binary Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Binary Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Binary Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Binary Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BNRY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Binary Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Binary Token මිල ඉතිහාසය

BNRYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BNRYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Binary Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Binary Token (BNRY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Binary Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Binary Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BNRY දේශීය මුදල් වෙත

1BNRY සිට VNDවෙත ₫ 694.61469 1BNRY සිට AUDවෙත A$ 0.0419895 1BNRY සිට GBPවෙත £ 0.0203175 1BNRY සිට EURවෙත € 0.0241101 1BNRY සිට USDවෙත $ 0.02709 1BNRY සිට MYRවෙත RM 0.1159452 1BNRY සිට TRYවෙත ₺ 1.0486539 1BNRY සිට JPYවෙත ¥ 3.9499929 1BNRY සිට RUBවෙත ₽ 2.1772233 1BNRY සිට INRවෙත ₹ 2.3194458 1BNRY සිට IDRවෙත Rp 444.0982896 1BNRY සිට KRWවෙත ₩ 37.8349776 1BNRY සිට PHPවෙත ₱ 1.5091839 1BNRY සිට EGPවෙත £E. 1.3591053 1BNRY සිට BRLවෙත R$ 0.1527876 1BNRY සිට CADවෙත C$ 0.0376551 1BNRY සිට BDTවෙත ৳ 3.2852043 1BNRY සිට NGNවෙත ₦ 43.344 1BNRY සිට UAHවෙත ₴ 1.1231514 1BNRY සිට VESවෙත Bs 2.49228 1BNRY සිට PKRවෙත Rs 7.6114773 1BNRY සිට KZTවෙත ₸ 13.8283614 1BNRY සිට THBවෙත ฿ 0.9031806 1BNRY සිට TWDවෙත NT$ 0.8175762 1BNRY සිට AEDවෙත د.إ 0.0994203 1BNRY සිට CHFවෙත Fr 0.0224847 1BNRY සිට HKDවෙත HK$ 0.211302 1BNRY සිට MADවෙත .د.م 0.2527497 1BNRY සිට MXNවෙත $ 0.5247333

Binary Token සම්පත්

Binary Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Binary Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Binary Token (BNRY) හි මිල කීයද? Binary Token (BNRY)හි සජීවී මිල 0.02709 USD වේ. Binary Token (BNRY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Binary Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BNRYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02709 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Binary Token (BNRY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Binary Token (BNRY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Binary Token (BNRY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Binary Token (BNRY) හි ඉහළම මිල 0.2802 USD වේ. Binary Token (BNRY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Binary Token (BNRY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 35.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

