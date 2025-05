Bifrost (BNC) යනු කුමක්ද

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

MEXC වෙතින් Bifrost ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bifrost ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BNC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bifrost ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bifrost මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bifrost මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bifrost,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BNC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bifrostමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bifrost මිල ඉතිහාසය

BNCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BNCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bifrost මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bifrost (BNC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bifrost මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bifrost MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BNC දේශීය මුදල් වෙත

1BNC සිට VNDවෙත ₫ 3,924.35505 1BNC සිට AUDවෙත A$ 0.2372275 1BNC සිට GBPවෙත £ 0.1147875 1BNC සිට EURවෙත € 0.1362145 1BNC සිට USDවෙත $ 0.15305 1BNC සිට MYRවෙත RM 0.655054 1BNC සිට TRYවෙත ₺ 5.9337485 1BNC සිට JPYවෙත ¥ 22.351422 1BNC සිට RUBවෙත ₽ 12.3006285 1BNC සිට INRවෙත ₹ 13.113324 1BNC සිට IDRවෙත Rp 2,550.832313 1BNC සිට KRWවෙත ₩ 213.458835 1BNC සිට PHPවෙත ₱ 8.5294765 1BNC සිට EGPවෙත £E. 7.71372 1BNC සිට BRLවෙත R$ 0.8616715 1BNC සිට CADවෙත C$ 0.2127395 1BNC සිට BDTවෙත ৳ 18.5603735 1BNC සිට NGNවෙත ₦ 244.88 1BNC සිට UAHවෙත ₴ 6.345453 1BNC සිට VESවෙත Bs 14.0806 1BNC සිට PKRවෙත Rs 43.0024585 1BNC සිට KZTවෙත ₸ 78.125903 1BNC සිට THBවෙත ฿ 5.1103395 1BNC සිට TWDවෙත NT$ 4.619049 1BNC සිට AEDවෙත د.إ 0.5616935 1BNC සිට CHFවෙත Fr 0.128562 1BNC සිට HKDවෙත HK$ 1.19379 1BNC සිට MADවෙත .د.م 1.4279565 1BNC සිට MXNවෙත $ 2.966109

Bifrost සම්පත්

Bifrost පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bifrost පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bifrost (BNC) හි මිල කීයද? Bifrost (BNC)හි සජීවී මිල 0.15305 USD වේ. Bifrost (BNC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bifrost හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.84M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BNCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.15305 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bifrost (BNC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bifrost (BNC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 44.68M USD වේ. Bifrost (BNC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bifrost (BNC) හි ඉහළම මිල 10 USD වේ. Bifrost (BNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bifrost (BNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.88K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.