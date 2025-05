BlueMove (BLUEMOVE) යනු කුමක්ද

BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

MEXC වෙතින් BlueMove ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BlueMove ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLUEMOVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BlueMove ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BlueMove මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BlueMove මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BlueMove,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLUEMOVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BlueMoveමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BlueMove මිල ඉතිහාසය

BLUEMOVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLUEMOVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BlueMove මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BlueMove (BLUEMOVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BlueMove මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BlueMove MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1BLUEMOVE සිට VNDවෙත ₫ 425.89701 1BLUEMOVE සිට AUDවෙත A$ 0.0257455 1BLUEMOVE සිට GBPවෙත £ 0.0124575 1BLUEMOVE සිට EURවෙත € 0.0147829 1BLUEMOVE සිට USDවෙත $ 0.01661 1BLUEMOVE සිට MYRවෙත RM 0.0710908 1BLUEMOVE සිට TRYවෙත ₺ 0.6429731 1BLUEMOVE සිට JPYවෙත ¥ 2.4219041 1BLUEMOVE සිට RUBවෙත ₽ 1.3349457 1BLUEMOVE සිට INRවෙත ₹ 1.4221482 1BLUEMOVE සිට IDRවෙත Rp 272.2950384 1BLUEMOVE සිට KRWවෙත ₩ 23.1981904 1BLUEMOVE සිට PHPවෙත ₱ 0.9253431 1BLUEMOVE සිට EGPවෙත £E. 0.8333237 1BLUEMOVE සිට BRLවෙත R$ 0.0936804 1BLUEMOVE සිට CADවෙත C$ 0.0230879 1BLUEMOVE සිට BDTවෙත ৳ 2.0142947 1BLUEMOVE සිට NGNවෙත ₦ 26.576 1BLUEMOVE සිට UAHවෙත ₴ 0.6886506 1BLUEMOVE සිට VESවෙත Bs 1.52812 1BLUEMOVE සිට PKRවෙත Rs 4.6669117 1BLUEMOVE සිට KZTවෙත ₸ 8.4787406 1BLUEMOVE සිට THBවෙත ฿ 0.5537774 1BLUEMOVE සිට TWDවෙත NT$ 0.5012898 1BLUEMOVE සිට AEDවෙත د.إ 0.0609587 1BLUEMOVE සිට CHFවෙත Fr 0.0137863 1BLUEMOVE සිට HKDවෙත HK$ 0.129558 1BLUEMOVE සිට MADවෙත .د.م 0.1549713 1BLUEMOVE සිට MXNවෙත $ 0.3219018

BlueMove සම්පත්

BlueMove පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BlueMove පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BlueMove (BLUEMOVE) හි මිල කීයද? BlueMove (BLUEMOVE)හි සජීවී මිල 0.01661 USD වේ. BlueMove (BLUEMOVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BlueMove හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.61M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLUEMOVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01661 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BlueMove (BLUEMOVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BlueMove (BLUEMOVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 217.50M USD වේ. BlueMove (BLUEMOVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BlueMove (BLUEMOVE) හි ඉහළම මිල 0.1889 USD වේ. BlueMove (BLUEMOVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BlueMove (BLUEMOVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.70K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

