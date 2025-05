BLUE (BLUE1) යනු කුමක්ද

BLUE is the community Solana token of InBetweeners-an NFT collection of 10,777 bears.

MEXC වෙතින් BLUE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BLUE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLUE1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BLUE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BLUE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BLUE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BLUE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLUE1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLUEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BLUE මිල ඉතිහාසය

BLUE1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLUE1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLUE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BLUE (BLUE1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BLUE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BLUE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLUE1 දේශීය මුදල් වෙත

1BLUE1 සිට VNDවෙත ₫ 21.0307482 1BLUE1 සිට AUDවෙත A$ 0.00127131 1BLUE1 සිට GBPවෙත £ 0.00061515 1BLUE1 සිට EURවෙත € 0.000729978 1BLUE1 සිට USDවෙත $ 0.0008202 1BLUE1 සිට MYRවෙත RM 0.003510456 1BLUE1 සිට TRYවෙත ₺ 0.031799154 1BLUE1 සිට JPYවෙත ¥ 0.119782008 1BLUE1 සිට RUBවෙත ₽ 0.065919474 1BLUE1 සිට INRවෙත ₹ 0.070274736 1BLUE1 සිට IDRවෙත Rp 13.669994532 1BLUE1 සිට KRWවෙත ₩ 1.14393294 1BLUE1 සිට PHPවෙත ₱ 0.045709746 1BLUE1 සිට EGPවෙත £E. 0.04133808 1BLUE1 සිට BRLවෙත R$ 0.004617726 1BLUE1 සිට CADවෙත C$ 0.001140078 1BLUE1 සිට BDTවෙත ৳ 0.099465654 1BLUE1 සිට NGNවෙත ₦ 1.31232 1BLUE1 සිට UAHවෙත ₴ 0.034005492 1BLUE1 සිට VESවෙත Bs 0.0754584 1BLUE1 සිට PKRවෙත Rs 0.230451594 1BLUE1 සිට KZTවෙත ₸ 0.418679292 1BLUE1 සිට THBවෙත ฿ 0.027386478 1BLUE1 සිට TWDවෙත NT$ 0.024753636 1BLUE1 සිට AEDවෙත د.إ 0.003010134 1BLUE1 සිට CHFවෙත Fr 0.000688968 1BLUE1 සිට HKDවෙත HK$ 0.00639756 1BLUE1 සිට MADවෙත .د.م 0.007652466 1BLUE1 සිට MXNවෙත $ 0.015895476

BLUE සම්පත්

BLUE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BLUE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BLUE (BLUE1) හි මිල කීයද? BLUE (BLUE1)හි සජීවී මිල 0.0008202 USD වේ. BLUE (BLUE1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BLUE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLUE1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0008202 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BLUE (BLUE1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BLUE (BLUE1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. BLUE (BLUE1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BLUE (BLUE1) හි ඉහළම මිල 0.01551 USD වේ. BLUE (BLUE1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BLUE (BLUE1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.81K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

