BLOCX (BLOCX) යනු කුමක්ද

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

MEXC වෙතින් BLOCX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BLOCX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLOCX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BLOCX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BLOCX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BLOCX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BLOCX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLOCX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLOCXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BLOCX මිල ඉතිහාසය

BLOCXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLOCXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLOCX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BLOCX (BLOCX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BLOCX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BLOCX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLOCX දේශීය මුදල් වෙත

1BLOCX සිට VNDවෙත ₫ 385.12782 1BLOCX සිට AUDවෙත A$ 0.023281 1BLOCX සිට GBPවෙත £ 0.011265 1BLOCX සිට EURවෙත € 0.0133678 1BLOCX සිට USDවෙත $ 0.01502 1BLOCX සිට MYRවෙත RM 0.0642856 1BLOCX සිට TRYවෙත ₺ 0.5823254 1BLOCX සිට JPYවෙත ¥ 2.1935208 1BLOCX සිට RUBවෙත ₽ 1.2071574 1BLOCX සිට INRවෙත ₹ 1.2869136 1BLOCX සිට IDRවෙත Rp 250.3332332 1BLOCX සිට KRWවෙත ₩ 20.948394 1BLOCX සිට PHPවෙත ₱ 0.8370646 1BLOCX සිට EGPවෙත £E. 0.757008 1BLOCX සිට BRLවෙත R$ 0.0845626 1BLOCX සිට CADවෙත C$ 0.0208778 1BLOCX සිට BDTවෙත ৳ 1.8214754 1BLOCX සිට NGNවෙත ₦ 24.032 1BLOCX සිට UAHවෙත ₴ 0.6227292 1BLOCX සිට VESවෙත Bs 1.38184 1BLOCX සිට PKRවෙත Rs 4.2201694 1BLOCX සිට KZTවෙත ₸ 7.6671092 1BLOCX සිට THBවෙත ฿ 0.5015178 1BLOCX සිට TWDවෙත NT$ 0.4533036 1BLOCX සිට AEDවෙත د.إ 0.0551234 1BLOCX සිට CHFවෙත Fr 0.0126168 1BLOCX සිට HKDවෙත HK$ 0.117156 1BLOCX සිට MADවෙත .د.م 0.1401366 1BLOCX සිට MXNවෙත $ 0.2910876

BLOCX සම්පත්

BLOCX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BLOCX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BLOCX (BLOCX) හි මිල කීයද? BLOCX (BLOCX)හි සජීවී මිල 0.01502 USD වේ. BLOCX (BLOCX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BLOCX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLOCXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01502 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BLOCX (BLOCX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BLOCX (BLOCX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 100.11M USD වේ. BLOCX (BLOCX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BLOCX (BLOCX) හි ඉහළම මිල 0.41333 USD වේ. BLOCX (BLOCX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BLOCX (BLOCX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.77K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

