BLINK (BLINK) යනු කුමක්ද

Blink Game AI — Monetizing Attention Through Artificial Intelligence. A new trend among Telegram applications. Earn $BLINK tokens just by blinking! No more bot farms or endless tapping on the screen. The camera detects eyelid movements, and AI analyzes them in real time—no cheating, no manipulation.

MEXC වෙතින් BLINK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BLINK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLINK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BLINK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BLINK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BLINK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BLINK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLINK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLINKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BLINK මිල ඉතිහාසය

BLINKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLINKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BLINK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BLINK (BLINK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BLINK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BLINK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLINK දේශීය මුදල් වෙත

1BLINK සිට VNDවෙත ₫ 0.08131335 1BLINK සිට AUDවෙත A$ 0.0000047277 1BLINK සිට GBPවෙත £ 0.0000022557 1BLINK සිට EURවෙත € 0.0000026574 1BLINK සිට USDවෙත $ 0.00000309 1BLINK සිට MYRවෙත RM 0.0000130707 1BLINK සිට TRYවෙත ₺ 0.0001210353 1BLINK සිට JPYවෙත ¥ 0.0004456089 1BLINK සිට RUBවෙත ₽ 0.000245655 1BLINK සිට INRවෙත ₹ 0.0002641023 1BLINK සිට IDRවෙත Rp 0.0498387027 1BLINK සිට KRWවෙත ₩ 0.0042270582 1BLINK සිට PHPවෙත ₱ 0.0001727001 1BLINK සිට EGPවෙත £E. 0.000152955 1BLINK සිට BRLවෙත R$ 0.0000170877 1BLINK සිට CADවෙත C$ 0.0000042024 1BLINK සිට BDTවෙත ৳ 0.0003777216 1BLINK සිට NGNවෙත ₦ 0.0047611647 1BLINK සිට UAHවෙත ₴ 0.0001282968 1BLINK සිට VESවෙත Bs 0.00030591 1BLINK සිට PKRවෙත Rs 0.0008723688 1BLINK සිට KZTවෙත ₸ 0.0015741078 1BLINK සිට THBවෙත ฿ 0.0001006104 1BLINK සිට TWDවෙත NT$ 0.0000921129 1BLINK සිට AEDවෙත د.إ 0.0000113403 1BLINK සිට CHFවෙත Fr 0.0000025029 1BLINK සිට HKDවෙත HK$ 0.0000242256 1BLINK සිට MADවෙත .د.م 0.0000281808 1BLINK සිට MXNවෙත $ 0.000058401

BLINK සම්පත්

BLINK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BLINK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BLINK (BLINK) හි මිල කීයද? BLINK (BLINK)හි සජීවී මිල 0.00000309 USD වේ. BLINK (BLINK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BLINK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLINKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000309 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BLINK (BLINK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BLINK (BLINK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. BLINK (BLINK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, BLINK (BLINK) හි ඉහළම මිල 0.00023 USD වේ. BLINK (BLINK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BLINK (BLINK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.01K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

