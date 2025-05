BlastUP (BLASTUP) යනු කුමක්ද

The biggest community backed launchpad on Blast Network with native yield.

MEXC වෙතින් BlastUP ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BlastUP ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLASTUP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BlastUP ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BlastUP මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BlastUP මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BlastUP,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BLASTUP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BlastUPමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BlastUP මිල ඉතිහාසය

BLASTUPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BLASTUPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BlastUP මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BlastUP (BLASTUP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BlastUP මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BlastUP MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLASTUP දේශීය මුදල් වෙත

1BLASTUP සිට VNDවෙත ₫ 14.256396 1BLASTUP සිට AUDවෙත A$ 0.0008618 1BLASTUP සිට GBPවෙත £ 0.000417 1BLASTUP සිට EURවෙත € 0.00049484 1BLASTUP සිට USDවෙත $ 0.000556 1BLASTUP සිට MYRවෙත RM 0.00237968 1BLASTUP සිට TRYවෙත ₺ 0.02155612 1BLASTUP සිට JPYවෙත ¥ 0.08119824 1BLASTUP සිට RUBවෙත ₽ 0.04468572 1BLASTUP සිට INRවෙත ₹ 0.04763808 1BLASTUP සිට IDRවෙත Rp 9.26666296 1BLASTUP සිට KRWවෙත ₩ 0.7754532 1BLASTUP සිට PHPවෙත ₱ 0.03098588 1BLASTUP සිට EGPවෙත £E. 0.0280224 1BLASTUP සිට BRLවෙත R$ 0.00313028 1BLASTUP සිට CADවෙත C$ 0.00077284 1BLASTUP සිට BDTවෙත ৳ 0.06742612 1BLASTUP සිට NGNවෙත ₦ 0.8896 1BLASTUP සිට UAHවෙත ₴ 0.02305176 1BLASTUP සිට VESවෙත Bs 0.051152 1BLASTUP සිට PKRවෙත Rs 0.15621932 1BLASTUP සිට KZTවෙත ₸ 0.28381576 1BLASTUP සිට THBවෙත ฿ 0.01856484 1BLASTUP සිට TWDවෙත NT$ 0.01678008 1BLASTUP සිට AEDවෙත د.إ 0.00204052 1BLASTUP සිට CHFවෙත Fr 0.00046704 1BLASTUP සිට HKDවෙත HK$ 0.0043368 1BLASTUP සිට MADවෙත .د.م 0.00518748 1BLASTUP සිට MXNවෙත $ 0.01077528

BlastUP සම්පත්

BlastUP පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BlastUP පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BlastUP (BLASTUP) හි මිල කීයද? BlastUP (BLASTUP)හි සජීවී මිල 0.000556 USD වේ. BlastUP (BLASTUP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BlastUP හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BLASTUPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000556 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BlastUP (BLASTUP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BlastUP (BLASTUP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. BlastUP (BLASTUP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BlastUP (BLASTUP) හි ඉහළම මිල 0.105 USD වේ. BlastUP (BLASTUP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BlastUP (BLASTUP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.39 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

