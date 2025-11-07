හුවමාරුවDEX+
සජීවී BLACKHOLE සඳහා අද මිල 0.0838 USD කි. BLACK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BLACK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BLACK ගැන වැඩි විස්තර

BLACK මිල තොරතුරු

BLACK යනු කුමක්ද

BLACK ධවල පත්‍රිකාව

BLACK නිල වෙබ් අඩවිය

BLACK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BLACK මිල පුරෝකථනය

BLACK ඉතිහාසය

BLACK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BLACK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BLACK තත්කාල ගනුදෙනු

BLACKHOLE ලාංඡනය

BLACKHOLE මිල(BLACK)

1 BLACK සිට USD සජීවී මිල:

$0.0839
$0.0839$0.0839
-6.94%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:46:30 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.08078
$ 0.08078$ 0.08078
පැය 24 පහළ
$ 0.09269
$ 0.09269$ 0.09269
24H ඉහළ

$ 0.08078
$ 0.08078$ 0.08078

$ 0.09269
$ 0.09269$ 0.09269

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.08537531929751196
$ 0.08537531929751196$ 0.08537531929751196

-5.85%

-6.94%

-29.64%

-29.64%

BLACKHOLE (BLACK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0838. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.08078 ක අවම අගයක් සහ $ 0.09269 ක උපරිම අගයක් අතර BLACK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BLACKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.542695123942573 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.08537531929751196 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BLACK පසුගිය පැය තුල, -5.85% කින්, පැය 24 තුල, -6.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BLACKHOLE (BLACK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3774

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

BLACKHOLE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.81K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් BLACK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 114083333 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.56M කි.

BLACKHOLE (BLACK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා BLACKHOLEහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0062569-6.94%
දින 30 යි$ -0.1818-68.45%
දින 60 යි$ -0.196-70.06%
දින 90 යි$ -0.5606-87.00%
BLACKHOLE අද මිල වෙනස

අද, BLACK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0062569 (-6.94%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

BLACKHOLE දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.1818 (-68.45%) කින් ඉහළ ගියේය.

BLACKHOLE දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BLACK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.196 (-70.06%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

BLACKHOLE දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.5606 (-87.00%), කින් චලනය විය.

BLACKHOLE (BLACK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් BLACKHOLE මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

BLACKHOLE (BLACK) යනු කුමක්ද

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

MEXC වෙතින් BLACKHOLE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BLACKHOLE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BLACK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BLACKHOLE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BLACKHOLE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BLACKHOLE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BLACKHOLE (BLACK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BLACKHOLE (BLACK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BLACKHOLE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BLACKHOLE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BLACKHOLE (BLACK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BLACKHOLEBLACK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BLACK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

BLACKHOLE (BLACK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BLACKHOLE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BLACKHOLE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BLACK දේශීය මුදල් වෙත

1 BLACKHOLE(BLACK) සිට VND
2,205.197
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AUD
A$0.129052
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට GBP
0.063688
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට EUR
0.072068
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට USD
$0.0838
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MYR
RM0.349446
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TRY
3.53636
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට JPY
¥12.8214
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ARS
ARS$121.624806
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට RUB
6.807912
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට INR
7.43306
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට IDR
Rp1,396.666108
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PHP
4.955932
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට EGP
￡E.3.96374
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BRL
R$0.44833
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට CAD
C$0.118158
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BDT
10.210192
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට NGN
120.402164
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට COP
$321.072158
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ZAR
R.1.456444
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට UAH
3.520438
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TZS
T.Sh.205.8966
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට VES
Bs19.1064
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට CLP
$79.0234
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PKR
Rs23.531878
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට KZT
44.035224
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට THB
฿2.712606
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TWD
NT$2.594448
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AED
د.إ0.307546
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට CHF
Fr0.06704
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට HKD
HK$0.651126
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AMD
֏32.04512
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MAD
.د.م0.781854
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MXN
$1.555328
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SAR
ريال0.31425
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ETB
Br12.895982
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට KES
KSh10.826122
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට JOD
د.أ0.0594142
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PLN
0.308384
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට RON
лв0.36872
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SEK
kr0.802804
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BGN
лв0.141622
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට HUF
Ft28.063782
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට CZK
1.76818
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට KWD
د.ك0.0256428
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ILS
0.274026
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BOB
Bs0.57822
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AZN
0.14246
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TJS
SM0.772636
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට GEL
0.227098
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AOA
Kz76.810242
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BHD
.د.ب0.0315926
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BMD
$0.0838
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට DKK
kr0.542186
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට HNL
L2.207292
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MUR
3.84642
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට NAD
$1.45393
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට NOK
kr0.85476
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට NZD
$0.148326
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PAB
B/.0.0838
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PGK
K0.35196
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට QAR
ر.ق0.305032
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට RSD
дин.8.513242
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට UZS
soʻm997.618888
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ALL
L7.01825
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ANG
ƒ0.150002
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට AWG
ƒ0.15084
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BBD
$0.1676
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BAM
KM0.141622
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BIF
Fr246.4558
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BND
$0.10894
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BSD
$0.0838
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට JMD
$13.42057
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට KHR
337.90255
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට KMF
Fr35.196
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට LAK
1,821.739094
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට LKR
රු25.5171
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MDL
L1.432142
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MGA
Ar377.4771
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MOP
P0.669562
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MVR
1.29052
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MWK
MK144.98238
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට MZN
MT5.35901
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට NPR
रु11.87446
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට PYG
594.3096
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට RWF
Fr121.4262
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SBD
$0.689674
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SCR
1.245268
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SRD
$3.2263
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SVC
$0.731574
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට SZL
L1.452254
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TMT
m0.294138
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TND
د.ت0.24721
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට TTD
$0.566488
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට UGX
Sh292.9648
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට XAF
Fr47.5984
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට XCD
$0.22626
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට XOF
Fr47.5984
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට XPF
Fr8.6314
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BWP
P1.125434
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට BZD
$0.1676
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට CVE
$8.031392
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට DJF
Fr14.8326
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට DOP
$5.389178
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට DZD
د.ج10.934224
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට FJD
$0.191064
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට GNF
Fr728.641
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට GTQ
Q0.641908
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට GYD
$17.527608
1 BLACKHOLE(BLACK) සිට ISK
kr10.5588

BLACKHOLE සම්පත්

BLACKHOLE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල BLACKHOLE වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BLACKHOLE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BLACKHOLE (BLACK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BLACK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0838 USD වේ.
BLACK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BLACK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0838 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BLACKHOLE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BLACK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BLACK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BLACK හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
BLACK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.542695123942573 USD ක ATH මිලක් BLACK අත්කර ගති.
BLACK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.08537531929751196 USD ක ATL මිලක් BLACK අත්කර ගති.
BLACK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BLACK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.81K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BLACK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BLACK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BLACK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:46:30 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BLACK-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.0838 USD

BLACK වෙළඳාම

BLACK/USDT
$0.0839
$0.0839$0.0839
-7.04%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

