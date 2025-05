Bitcicoin (BITCI) යනු කුමක්ද

BITCI coin is the main coin of Bitcichain blockchain. Bitcichain is private proof of Authority (PoA) Blockchain Network. Bitcichain is designed to provide blockchain solutions businesses. Every single token project is backed by realworld businesses. sports club, construction companies, energy companies etc. Every new business who joins the bitcichain network gets a private node to keep the blockchain decentralised. Most of the blockchain projects cover online and fintech solutions. Any business who wants to be on Bitcichain has to have physical real word assets. Energy company with energy plants, construction company with constructed estates, Sportclubs with players and teams etc.

MEXC වෙතින් Bitcicoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bitcicoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BITCI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bitcicoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bitcicoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bitcicoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bitcicoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BITCI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitcicoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bitcicoin මිල ඉතිහාසය

BITCIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BITCIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bitcicoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bitcicoin (BITCI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bitcicoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bitcicoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BITCI දේශීය මුදල් වෙත

1BITCI සිට VNDවෙත ₫ 2.641023 1BITCI සිට AUDවෙත A$ 0.00015965 1BITCI සිට GBPවෙත £ 0.00007725 1BITCI සිට EURවෙත € 0.00009167 1BITCI සිට USDවෙත $ 0.000103 1BITCI සිට MYRවෙත RM 0.00044084 1BITCI සිට TRYවෙත ₺ 0.00399331 1BITCI සිට JPYවෙත ¥ 0.01504212 1BITCI සිට RUBවෙත ₽ 0.00827811 1BITCI සිට INRවෙත ₹ 0.00882504 1BITCI සිට IDRවෙත Rp 1.71666598 1BITCI සිට KRWවෙත ₩ 0.1436541 1BITCI සිට PHPවෙත ₱ 0.00574019 1BITCI සිට EGPවෙත £E. 0.0051912 1BITCI සිට BRLවෙත R$ 0.00057989 1BITCI සිට CADවෙත C$ 0.00014317 1BITCI සිට BDTවෙත ৳ 0.01249081 1BITCI සිට NGNවෙත ₦ 0.1648 1BITCI සිට UAHවෙත ₴ 0.00427038 1BITCI සිට VESවෙත Bs 0.009476 1BITCI සිට PKRවෙත Rs 0.02893991 1BITCI සිට KZTවෙත ₸ 0.05257738 1BITCI සිට THBවෙත ฿ 0.00343917 1BITCI සිට TWDවෙත NT$ 0.00310854 1BITCI සිට AEDවෙත د.إ 0.00037801 1BITCI සිට CHFවෙත Fr 0.00008652 1BITCI සිට HKDවෙත HK$ 0.0008034 1BITCI සිට MADවෙත .د.م 0.00096099 1BITCI සිට MXNවෙත $ 0.00199614

Bitcicoin සම්පත්

Bitcicoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bitcicoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bitcicoin (BITCI) හි මිල කීයද? Bitcicoin (BITCI)හි සජීවී මිල 0.000103 USD වේ. Bitcicoin (BITCI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bitcicoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 794.01K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BITCIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000103 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bitcicoin (BITCI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bitcicoin (BITCI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 7.71B USD වේ. Bitcicoin (BITCI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bitcicoin (BITCI) හි ඉහළම මිල 0.029 USD වේ. Bitcicoin (BITCI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bitcicoin (BITCI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 32.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.