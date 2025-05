BIT1 (BIT1) යනු කුමක්ද

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

MEXC වෙතින් BIT1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BIT1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BIT1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BIT1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BIT1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BIT1 මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BIT1,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BIT1 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BIT1මිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BIT1 මිල ඉතිහාසය

BIT1හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BIT1හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BIT1 මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BIT1 (BIT1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BIT1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BIT1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BIT1 දේශීය මුදල් වෙත

1BIT1 සිට VNDවෙත ₫ 0.240153606 1BIT1 සිට AUDවෙත A$ 0.0000145173 1BIT1 සිට GBPවෙත £ 0.0000070245 1BIT1 සිට EURවෙත € 0.00000833574 1BIT1 සිට USDවෙත $ 0.000009366 1BIT1 සිට MYRවෙත RM 0.00004008648 1BIT1 සිට TRYවෙත ₺ 0.00036311982 1BIT1 සිට JPYවෙත ¥ 0.00136781064 1BIT1 සිට RUBවෙත ₽ 0.00075274542 1BIT1 සිට INRවෙත ₹ 0.00080247888 1BIT1 සිට IDRවෙත Rp 0.15609993756 1BIT1 සිට KRWවෙත ₩ 0.0130627602 1BIT1 සිට PHPවෙත ₱ 0.00052196718 1BIT1 සිට EGPවෙත £E. 0.0004720464 1BIT1 සිට BRLවෙත R$ 0.00005273058 1BIT1 සිට CADවෙත C$ 0.00001301874 1BIT1 සිට BDTවෙත ৳ 0.00113581482 1BIT1 සිට NGNවෙත ₦ 0.0149856 1BIT1 සිට UAHවෙත ₴ 0.00038831436 1BIT1 සිට VESවෙත Bs 0.000861672 1BIT1 සිට PKRවෙත Rs 0.00263156502 1BIT1 සිට KZTවෙත ₸ 0.00478096836 1BIT1 සිට THBවෙත ฿ 0.00031273074 1BIT1 සිට TWDවෙත NT$ 0.00028266588 1BIT1 සිට AEDවෙත د.إ 0.00003437322 1BIT1 සිට CHFවෙත Fr 0.00000786744 1BIT1 සිට HKDවෙත HK$ 0.0000730548 1BIT1 සිට MADවෙත .د.م 0.00008738478 1BIT1 සිට MXNවෙත $ 0.00018151308

BIT1 සම්පත්

BIT1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BIT1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BIT1 (BIT1) හි මිල කීයද? BIT1 (BIT1)හි සජීවී මිල 0.000009366 USD වේ. BIT1 (BIT1) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BIT1 හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BIT1හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000009366 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BIT1 (BIT1) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BIT1 (BIT1) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. BIT1 (BIT1) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BIT1 (BIT1) හි ඉහළම මිල 0.0000271 USD වේ. BIT1 (BIT1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BIT1 (BIT1) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 90.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.