Bistroo (BIST) යනු කුමක්ද

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

MEXC වෙතින් Bistroo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bistroo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BIST ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bistroo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bistroo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bistroo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bistroo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BIST හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bistrooමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bistroo මිල ඉතිහාසය

BISTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BISTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bistroo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bistroo (BIST) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bistroo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bistroo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BIST දේශීය මුදල් වෙත

1BIST සිට VNDවෙත ₫ 220.25619 1BIST සිට AUDවෙත A$ 0.0133145 1BIST සිට GBPවෙත £ 0.0064425 1BIST සිට EURවෙත € 0.0076451 1BIST සිට USDවෙත $ 0.00859 1BIST සිට MYRවෙත RM 0.0367652 1BIST සිට TRYවෙත ₺ 0.3325189 1BIST සිට JPYවෙත ¥ 1.2528515 1BIST සිට RUBවෙත ₽ 0.6904642 1BIST සිට INRවෙත ₹ 0.7354758 1BIST සිට IDRවෙත Rp 140.8196496 1BIST සිට KRWවෙත ₩ 11.9971376 1BIST සිට PHPවෙත ₱ 0.4785489 1BIST සිට EGPවෙත £E. 0.4309603 1BIST සිට BRLවෙත R$ 0.0484476 1BIST සිට CADවෙත C$ 0.0119401 1BIST සිට BDTවෙත ৳ 1.0417093 1BIST සිට NGNවෙත ₦ 13.744 1BIST සිට UAHවෙත ₴ 0.3561414 1BIST සිට VESවෙත Bs 0.79028 1BIST සිට PKRවෙත Rs 2.4135323 1BIST සිට KZTවෙත ₸ 4.3848514 1BIST සිට THBවෙත ฿ 0.2863047 1BIST සිට TWDවෙත NT$ 0.2592462 1BIST සිට AEDවෙත د.إ 0.0315253 1BIST සිට CHFවෙත Fr 0.0071297 1BIST සිට HKDවෙත HK$ 0.067002 1BIST සිට MADවෙත .د.م 0.0801447 1BIST සිට MXNවෙත $ 0.1664742

Bistroo සම්පත්

Bistroo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bistroo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bistroo (BIST) හි මිල කීයද? Bistroo (BIST)හි සජීවී මිල 0.00859 USD වේ. Bistroo (BIST) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bistroo හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 493.09K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BISTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00859 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bistroo (BIST) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bistroo (BIST) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 57.40M USD වේ. Bistroo (BIST) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bistroo (BIST) හි ඉහළම මිල 0.5482 USD වේ. Bistroo (BIST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bistroo (BIST) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 875.36 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.