BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) යනු කුමක්ද

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

MEXC වෙතින් BOSS FIGHTERS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BOSS FIGHTERS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BFTOKEN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BOSS FIGHTERS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BOSS FIGHTERS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BOSS FIGHTERS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BOSS FIGHTERS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BFTOKEN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOSS FIGHTERSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BOSS FIGHTERS මිල ඉතිහාසය

BFTOKENහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BFTOKENහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BOSS FIGHTERS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BOSS FIGHTERS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BOSS FIGHTERS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BFTOKEN දේශීය මුදල් වෙත

1BFTOKEN සිට VNDවෙත ₫ 227.8879 1BFTOKEN සිට AUDවෙත A$ 0.0132498 1BFTOKEN සිට GBPවෙත £ 0.0063218 1BFTOKEN සිට EURවෙත € 0.0074476 1BFTOKEN සිට USDවෙත $ 0.00866 1BFTOKEN සිට MYRවෙත RM 0.0366318 1BFTOKEN සිට TRYවෙත ₺ 0.3392122 1BFTOKEN සිට JPYවෙත ¥ 1.249205 1BFTOKEN සිට RUBවෙත ₽ 0.68847 1BFTOKEN සිට INRවෙත ₹ 0.7401702 1BFTOKEN සිට IDRවෙත Rp 139.6773998 1BFTOKEN සිට KRWවෙත ₩ 11.8467068 1BFTOKEN සිට PHPවෙත ₱ 0.4840074 1BFTOKEN සිට EGPවෙත £E. 0.4287566 1BFTOKEN සිට BRLවෙත R$ 0.0478898 1BFTOKEN සිට CADවෙත C$ 0.0117776 1BFTOKEN සිට BDTවෙත ৳ 1.0585984 1BFTOKEN සිට NGNවෙත ₦ 13.3435878 1BFTOKEN සිට UAHවෙත ₴ 0.3595632 1BFTOKEN සිට VESවෙත Bs 0.85734 1BFTOKEN සිට PKRවෙත Rs 2.4448912 1BFTOKEN සිට KZTවෙත ₸ 4.4115772 1BFTOKEN සිට THBවෙත ฿ 0.281883 1BFTOKEN සිට TWDවෙත NT$ 0.2582412 1BFTOKEN සිට AEDවෙත د.إ 0.0317822 1BFTOKEN සිට CHFවෙත Fr 0.0070146 1BFTOKEN සිට HKDවෙත HK$ 0.0678944 1BFTOKEN සිට MADවෙත .د.م 0.0789792 1BFTOKEN සිට MXNවෙත $ 0.163674

BOSS FIGHTERS සම්පත්

BOSS FIGHTERS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BOSS FIGHTERS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි මිල කීයද? BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)හි සජීවී මිල 0.00866 USD වේ. BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BOSS FIGHTERS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 300.05K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BFTOKENහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00866 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 34.65M USD වේ. BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි ඉහළම මිල 0.085 USD වේ. BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 96.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

