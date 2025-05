Benjamin (BENJI) යනු කුමක්ද

The First AI Agent on Story, focusing on DeFAI and IP.

MEXC වෙතින් Benjamin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Benjamin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BENJI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Benjamin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Benjamin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Benjamin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Benjamin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BENJI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Benjaminමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Benjamin මිල ඉතිහාසය

BENJIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BENJIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Benjamin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Benjamin (BENJI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Benjamin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Benjamin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BENJI දේශීය මුදල් වෙත

1BENJI සිට VNDවෙත ₫ 17.999982 1BENJI සිට AUDවෙත A$ 0.0010881 1BENJI සිට GBPවෙත £ 0.0005265 1BENJI සිට EURවෙත € 0.00062478 1BENJI සිට USDවෙත $ 0.000702 1BENJI සිට MYRවෙත RM 0.00300456 1BENJI සිට TRYවෙත ₺ 0.02717442 1BENJI සිට JPYවෙත ¥ 0.1023867 1BENJI සිට RUBවෙත ₽ 0.05642676 1BENJI සිට INRවෙත ₹ 0.0600912 1BENJI සිට IDRවෙත Rp 11.50819488 1BENJI සිට KRWවෙත ₩ 0.98044128 1BENJI සිට PHPවෙත ₱ 0.03910842 1BENJI සිට EGPවෙත £E. 0.03518424 1BENJI සිට BRLවෙත R$ 0.00395928 1BENJI සිට CADවෙත C$ 0.00097578 1BENJI සිට BDTවෙත ৳ 0.08513154 1BENJI සිට NGNවෙත ₦ 1.1232 1BENJI සිට UAHවෙත ₴ 0.02910492 1BENJI සිට VESවෙත Bs 0.064584 1BENJI සිට PKRවෙත Rs 0.19724094 1BENJI සිට KZTවෙත ₸ 0.35834292 1BENJI සිට THBවෙත ฿ 0.02339064 1BENJI සිට TWDවෙත NT$ 0.02118636 1BENJI සිට AEDවෙත د.إ 0.00257634 1BENJI සිට CHFවෙත Fr 0.00058266 1BENJI සිට HKDවෙත HK$ 0.0054756 1BENJI සිට MADවෙත .د.م 0.00654966 1BENJI සිට MXNවෙත $ 0.01361178

Benjamin සම්පත්

Benjamin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Benjamin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Benjamin (BENJI) හි මිල කීයද? Benjamin (BENJI)හි සජීවී මිල 0.000702 USD වේ. Benjamin (BENJI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Benjamin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BENJIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000702 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Benjamin (BENJI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Benjamin (BENJI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Benjamin (BENJI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Benjamin (BENJI) හි ඉහළම මිල 0.005 USD වේ. Benjamin (BENJI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Benjamin (BENJI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

