BAT (BAT) යනු කුමක්ද

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

MEXC වෙතින් BAT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BAT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BAT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BAT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BAT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BAT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BATමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BAT මිල ඉතිහාසය

BATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BAT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BAT (BAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BAT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BAT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BAT දේශීය මුදල් වෙත

1BAT සිට VNDවෙත ₫ 4,061.5344 1BAT සිට AUDවෙත A$ 0.24552 1BAT සිට GBPවෙත £ 0.1188 1BAT සිට EURවෙත € 0.140976 1BAT සිට USDවෙත $ 0.1584 1BAT සිට MYRවෙත RM 0.677952 1BAT සිට TRYවෙත ₺ 6.141168 1BAT සිට JPYවෙත ¥ 23.15016 1BAT සිට RUBවෙත ₽ 12.730608 1BAT සිට INRවෙත ₹ 13.571712 1BAT සිට IDRවෙත Rp 2,639.998944 1BAT සිට KRWවෙත ₩ 221.227776 1BAT සිට PHPවෙත ₱ 8.827632 1BAT සිට EGPවෙත £E. 7.98336 1BAT සිට BRLවෙත R$ 0.891792 1BAT සිට CADවෙත C$ 0.220176 1BAT සිට BDTවෙත ৳ 19.209168 1BAT සිට NGNවෙත ₦ 253.44 1BAT සිට UAHවෙත ₴ 6.567264 1BAT සිට VESවෙත Bs 14.5728 1BAT සිට PKRවෙත Rs 44.505648 1BAT සිට KZTවෙත ₸ 80.856864 1BAT සිට THBවෙත ฿ 5.29056 1BAT සිට TWDවෙත NT$ 4.780512 1BAT සිට AEDවෙත د.إ 0.581328 1BAT සිට CHFවෙත Fr 0.133056 1BAT සිට HKDවෙත HK$ 1.23552 1BAT සිට MADවෙත .د.م 1.477872 1BAT සිට MXNවෙත $ 3.069792

BAT සම්පත්

BAT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BAT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BAT (BAT) හි මිල කීයද? BAT (BAT)හි සජීවී මිල 0.1584 USD වේ. BAT (BAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BAT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 236.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1584 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BAT (BAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BAT (BAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.50B USD වේ. BAT (BAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, BAT (BAT) හි ඉහළම මිල 1.9224 USD වේ. BAT (BAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BAT (BAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 775.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.