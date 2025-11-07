හුවමාරුවDEX+
සජීවී BAS සඳහා අද මිල 0.009751 USD කි. BAS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BAS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BAS ගැන වැඩි විස්තර

BAS මිල තොරතුරු

BAS යනු කුමක්ද

BAS ධවල පත්‍රිකාව

BAS නිල වෙබ් අඩවිය

BAS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BAS මිල පුරෝකථනය

BAS ඉතිහාසය

BAS මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BAS-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BAS තත්කාල ගනුදෙනු

BAS USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

BAS ලාංඡනය

BAS මිල(BAS)

1 BAS සිට USD සජීවී මිල:

$0.009789
$0.009789$0.009789
+19.56%1D
USD
BAS (BAS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:08:31 (UTC+8)

BAS (BAS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.008145
$ 0.008145$ 0.008145
පැය 24 පහළ
$ 0.010915
$ 0.010915$ 0.010915
24H ඉහළ

$ 0.008145
$ 0.008145$ 0.008145

$ 0.010915
$ 0.010915$ 0.010915

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678

+0.07%

+19.56%

-22.91%

-22.91%

BAS (BAS) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.009751. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.008145 ක අවම අගයක් සහ $ 0.010915 ක උපරිම අගයක් අතර BAS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BASහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.16763449915565898 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.004194192410779678 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BAS පසුගිය පැය තුල, +0.07% කින්, පැය 24 තුල, +19.56% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.91% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BAS (BAS) වෙළඳපල තොරතුරු

No.665

$ 24.38M
$ 24.38M$ 24.38M

$ 656.91K
$ 656.91K$ 656.91K

$ 97.51M
$ 97.51M$ 97.51M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

BAS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.38M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 656.91K වේ. මුළු සැපයුම 2.50B සමඟින් BAS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 97.51M කි.

BAS (BAS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා BASහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00160148+19.56%
දින 30 යි$ -0.010572-52.02%
දින 60 යි$ -0.012866-56.89%
දින 90 යි$ +0.009251+1,850.20%
BAS අද මිල වෙනස

අද, BAS එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00160148 (+19.56%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

BAS දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.010572 (-52.02%) කින් ඉහළ ගියේය.

BAS දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BAS එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.012866 (-56.89%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

BAS දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.009251 (+1,850.20%), කින් චලනය විය.

BAS (BAS) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් BAS මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

BAS (BAS) යනු කුමක්ද

BAS is the native verification and reputation layer of BNB Chain, enabling on-chain KYC, identity, and asset proofs for RWA, DeFi, and token launches—built for Binance ecosystem scalability and compliance.

MEXC වෙතින් BAS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BAS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BAS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BAS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BAS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BAS මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BAS (BAS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BAS (BAS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BAS සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BAS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BAS (BAS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BASBAS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BAS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

BAS (BAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BAS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BAS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BAS දේශීය මුදල් වෙත

1 BAS(BAS) සිට VND
256.597565
1 BAS(BAS) සිට AUD
A$0.01501654
1 BAS(BAS) සිට GBP
0.00741076
1 BAS(BAS) සිට EUR
0.00838586
1 BAS(BAS) සිට USD
$0.009751
1 BAS(BAS) සිට MYR
RM0.04066167
1 BAS(BAS) සිට TRY
0.4114922
1 BAS(BAS) සිට JPY
¥1.491903
1 BAS(BAS) සිට ARS
ARS$14.15230887
1 BAS(BAS) සිට RUB
0.79217124
1 BAS(BAS) සිට INR
0.86501121
1 BAS(BAS) සිට IDR
Rp162.51660166
1 BAS(BAS) සිට PHP
0.5762841
1 BAS(BAS) සිට EGP
￡E.0.46112479
1 BAS(BAS) සිට BRL
R$0.05216785
1 BAS(BAS) සිට CAD
C$0.01374891
1 BAS(BAS) සිට BDT
1.18806184
1 BAS(BAS) සිට NGN
14.01004178
1 BAS(BAS) සිට COP
$37.36007891
1 BAS(BAS) සිට ZAR
R.0.16937487
1 BAS(BAS) සිට UAH
0.40963951
1 BAS(BAS) සිට TZS
T.Sh.24.01720055
1 BAS(BAS) සිට VES
Bs2.223228
1 BAS(BAS) සිට CLP
$9.195193
1 BAS(BAS) සිට PKR
Rs2.73817831
1 BAS(BAS) සිට KZT
5.12395548
1 BAS(BAS) සිට THB
฿0.31573738
1 BAS(BAS) සිට TWD
NT$0.30198847
1 BAS(BAS) සිට AED
د.إ0.03578617
1 BAS(BAS) සිට CHF
Fr0.0078008
1 BAS(BAS) සිට HKD
HK$0.07576527
1 BAS(BAS) සිට AMD
֏3.7287824
1 BAS(BAS) සිට MAD
.د.م0.09097683
1 BAS(BAS) සිට MXN
$0.18097856
1 BAS(BAS) සිට SAR
ريال0.03656625
1 BAS(BAS) සිට ETB
Br1.50058139
1 BAS(BAS) සිට KES
KSh1.25973169
1 BAS(BAS) සිට JOD
د.أ0.006913459
1 BAS(BAS) සිට PLN
0.03588368
1 BAS(BAS) සිට RON
лв0.0429044
1 BAS(BAS) සිට SEK
kr0.09331707
1 BAS(BAS) සිට BGN
лв0.01647919
1 BAS(BAS) සිට HUF
Ft3.26551239
1 BAS(BAS) සිට CZK
0.20584361
1 BAS(BAS) සිට KWD
د.ك0.002983806
1 BAS(BAS) සිට ILS
0.03178826
1 BAS(BAS) සිට BOB
Bs0.0672819
1 BAS(BAS) සිට AZN
0.0165767
1 BAS(BAS) සිට TJS
SM0.08990422
1 BAS(BAS) සිට GEL
0.02642521
1 BAS(BAS) සිට AOA
Kz8.93766909
1 BAS(BAS) සිට BHD
.د.ب0.003676127
1 BAS(BAS) සිට BMD
$0.009751
1 BAS(BAS) සිට DKK
kr0.06308897
1 BAS(BAS) සිට HNL
L0.25684134
1 BAS(BAS) සිට MUR
0.4475709
1 BAS(BAS) සිට NAD
$0.16917985
1 BAS(BAS) සිට NOK
kr0.0994602
1 BAS(BAS) සිට NZD
$0.01725927
1 BAS(BAS) සිට PAB
B/.0.009751
1 BAS(BAS) සිට PGK
K0.0409542
1 BAS(BAS) සිට QAR
ر.ق0.03549364
1 BAS(BAS) සිට RSD
дин.0.99089662
1 BAS(BAS) සිට UZS
soʻm116.08331476
1 BAS(BAS) සිට ALL
L0.81664625
1 BAS(BAS) සිට ANG
ƒ0.01745429
1 BAS(BAS) සිට AWG
ƒ0.0175518
1 BAS(BAS) සිට BBD
$0.019502
1 BAS(BAS) සිට BAM
KM0.01647919
1 BAS(BAS) සිට BIF
Fr28.677691
1 BAS(BAS) සිට BND
$0.0126763
1 BAS(BAS) සිට BSD
$0.009751
1 BAS(BAS) සිට JMD
$1.56162265
1 BAS(BAS) සිට KHR
39.31846975
1 BAS(BAS) සිට KMF
Fr4.09542
1 BAS(BAS) සිට LAK
211.97825663
1 BAS(BAS) සිට LKR
රු2.9691795
1 BAS(BAS) සිට MDL
L0.16664459
1 BAS(BAS) සිට MGA
Ar43.9233795
1 BAS(BAS) සිට MOP
P0.07791049
1 BAS(BAS) සිට MVR
0.1501654
1 BAS(BAS) සිට MWK
MK16.8702051
1 BAS(BAS) සිට MZN
MT0.62357645
1 BAS(BAS) සිට NPR
रु1.3817167
1 BAS(BAS) සිට PYG
69.154092
1 BAS(BAS) සිට RWF
Fr14.129199
1 BAS(BAS) සිට SBD
$0.08025073
1 BAS(BAS) සිට SCR
0.14489986
1 BAS(BAS) සිට SRD
$0.3754135
1 BAS(BAS) සිට SVC
$0.08512623
1 BAS(BAS) සිට SZL
L0.16898483
1 BAS(BAS) සිට TMT
m0.03422601
1 BAS(BAS) සිට TND
د.ت0.02876545
1 BAS(BAS) සිට TTD
$0.06591676
1 BAS(BAS) සිට UGX
Sh34.089496
1 BAS(BAS) සිට XAF
Fr5.538568
1 BAS(BAS) සිට XCD
$0.0263277
1 BAS(BAS) සිට XOF
Fr5.538568
1 BAS(BAS) සිට XPF
Fr1.004353
1 BAS(BAS) සිට BWP
P0.13095593
1 BAS(BAS) සිට BZD
$0.019502
1 BAS(BAS) සිට CVE
$0.93453584
1 BAS(BAS) සිට DJF
Fr1.725927
1 BAS(BAS) සිට DOP
$0.62708681
1 BAS(BAS) සිට DZD
د.ج1.27211546
1 BAS(BAS) සිට FJD
$0.02223228
1 BAS(BAS) සිට GNF
Fr84.784945
1 BAS(BAS) සිට GTQ
Q0.07469266
1 BAS(BAS) සිට GYD
$2.03951916
1 BAS(BAS) සිට ISK
kr1.228626

BAS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල BAS වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BAS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BAS (BAS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BAS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.009751 USD වේ.
BAS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BAS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.009751 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BAS හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BAS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 24.38M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BAS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BAS හි සංසරණ සැපයුම 2.50B USD වේ.
BAS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.16763449915565898 USD ක ATH මිලක් BAS අත්කර ගති.
BAS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.004194192410779678 USD ක ATL මිලක් BAS අත්කර ගති.
BAS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BAS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 656.91K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BAS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BAS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BAS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:08:31 (UTC+8)

BAS (BAS) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

1 BAS = 0.009751 USD

