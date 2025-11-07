හුවමාරුවDEX+
සජීවී Alibaba සඳහා අද මිල 165.17 USD කි. BABAON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BABAON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BABAON ගැන වැඩි විස්තර

BABAON මිල තොරතුරු

BABAON යනු කුමක්ද

BABAON නිල වෙබ් අඩවිය

BABAON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BABAON මිල පුරෝකථනය

BABAON ඉතිහාසය

BABAON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

BABAON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

BABAON තත්කාල ගනුදෙනු

Alibaba ලාංඡනය

Alibaba මිල(BABAON)

1 BABAON සිට USD සජීවී මිල:

$164.79
$164.79
-0.87%1D
USD
Alibaba (BABAON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:33 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 164.7
$ 164.7
පැය 24 පහළ
$ 170.33
$ 170.33
24H ඉහළ

$ 164.7
$ 164.7

$ 170.33
$ 170.33

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634

0.00%

-0.86%

-3.71%

-3.71%

Alibaba (BABAON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 165.17. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 164.7 ක අවම අගයක් සහ $ 170.33 ක උපරිම අගයක් අතර BABAON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BABAONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 192.1874154822472 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 130.22737422531634 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BABAON පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.86% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.71% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Alibaba (BABAON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1995

$ 1.27M
$ 1.27M

$ 56.81K
$ 56.81K

$ 1.27M
$ 1.27M

7.71K
7.71K

7,709.33585314
7,709.33585314

ETH

Alibaba හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.27M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 56.81K වේ. මුළු සැපයුම 7.71K සමඟින් BABAON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 7709.33585314 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.27M කි.

Alibaba (BABAON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Alibabaහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.4463-0.86%
දින 30 යි$ -16.3-8.99%
දින 60 යි$ +65.17+65.17%
දින 90 යි$ +65.17+65.17%
Alibaba අද මිල වෙනස

අද, BABAON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -1.4463 (-0.86%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Alibaba දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -16.3 (-8.99%) කින් ඉහළ ගියේය.

Alibaba දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, BABAON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +65.17 (+65.17%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Alibaba දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +65.17 (+65.17%), කින් චලනය විය.

Alibaba (BABAON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Alibaba මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Alibaba (BABAON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Alibaba ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alibaba ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BABAON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alibaba ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alibaba මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alibaba මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Alibaba (BABAON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Alibaba (BABAON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Alibaba සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Alibaba මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Alibaba (BABAON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AlibabaBABAON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BABAON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Alibaba (BABAON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alibaba මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alibaba MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BABAON දේශීය මුදල් වෙත

Alibaba සම්පත්

Alibaba පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Alibaba වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alibaba පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Alibaba (BABAON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BABAON හි සජීවී මිල, USD වලින් 165.17 USD වේ.
BABAON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BABAON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 165.17 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Alibaba හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BABAON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.27M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BABAON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BABAON හි සංසරණ සැපයුම 7.71K USD වේ.
BABAON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
192.1874154822472 USD ක ATH මිලක් BABAON අත්කර ගති.
BABAON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
130.22737422531634 USD ක ATL මිලක් BABAON අත්කර ගති.
BABAON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BABAON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 56.81K USD වේ.
මේ වසර තුලදී BABAON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BABAON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BABAON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:45:33 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

BABAON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 165.17 USD

BABAON වෙළඳාම

BABAON/USDT
$164.79
$164.79$164.79
-0.86%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

