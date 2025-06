BSquared Network (B2) යනු කුමක්ද

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

MEXC වෙතින් BSquared Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ BSquared Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට B2 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ BSquared Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ BSquared Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

BSquared Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ BSquared Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. B2 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ BSquared Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

BSquared Network මිල ඉතිහාසය

B2හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් B2හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ BSquared Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

BSquared Network (B2) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BSquared Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් BSquared Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

B2 දේශීය මුදල් වෙත

1B2 සිට VNDවෙත ₫ 10,660.99595 1B2 සිට AUDවෙත A$ 0.6198489 1B2 සිට GBPවෙත £ 0.2957449 1B2 සිට EURවෙත € 0.3484118 1B2 සිට USDවෙත $ 0.40513 1B2 සිට MYRවෙත RM 1.7136999 1B2 සිට TRYවෙත ₺ 15.8689421 1B2 සිට JPYවෙත ¥ 58.4400025 1B2 සිට RUBවෙත ₽ 32.207835 1B2 සිට INRවෙත ₹ 34.6264611 1B2 සිට IDRවෙත Rp 6,534.3539239 1B2 සිට KRWවෙත ₩ 554.2097374 1B2 සිට PHPවෙත ₱ 22.6427157 1B2 සිට EGPවෙත £E. 20.0579863 1B2 සිට BRLවෙත R$ 2.2403689 1B2 සිට CADවෙත C$ 0.5509768 1B2 සිට BDTවෙත ৳ 49.5230912 1B2 සිට NGNවෙත ₦ 624.2364579 1B2 සිට UAHවෙත ₴ 16.8209976 1B2 සිට VESවෙත Bs 40.10787 1B2 සිට PKRවෙත Rs 114.3763016 1B2 සිට KZTවෙත ₸ 206.3813246 1B2 සිට THBවෙත ฿ 13.1869815 1B2 සිට TWDවෙත NT$ 12.0809766 1B2 සිට AEDවෙත د.إ 1.4868271 1B2 සිට CHFවෙත Fr 0.3281553 1B2 සිට HKDවෙත HK$ 3.1762192 1B2 සිට MADවෙත .د.م 3.6947856 1B2 සිට MXNවෙත $ 7.656957

BSquared Network සම්පත්

BSquared Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BSquared Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද BSquared Network (B2) හි මිල කීයද? BSquared Network (B2)හි සජීවී මිල 0.40513 USD වේ. BSquared Network (B2) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? BSquared Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 19.00M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ B2හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.40513 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. BSquared Network (B2) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? BSquared Network (B2) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 46.90M USD වේ. BSquared Network (B2) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, BSquared Network (B2) හි ඉහළම මිල 0.9 USD වේ. BSquared Network (B2) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? BSquared Network (B2) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 728.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

