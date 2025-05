Azuro (AZUR) යනු කුමක්ද

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

MEXC වෙතින් Azuro ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Azuro ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AZUR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Azuro ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Azuro මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Azuro මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Azuro,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AZUR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Azuroමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Azuro මිල ඉතිහාසය

AZURහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AZURහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Azuro මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Azuro (AZUR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Azuro මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Azuro MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AZUR දේශීය මුදල් වෙත

1AZUR සිට VNDවෙත ₫ 251.486928 1AZUR සිට AUDවෙත A$ 0.0152024 1AZUR සිට GBPවෙත £ 0.007356 1AZUR සිට EURවෙත € 0.00872912 1AZUR සිට USDවෙත $ 0.009808 1AZUR සිට MYRවෙත RM 0.04197824 1AZUR සිට TRYවෙත ₺ 0.37966768 1AZUR සිට JPYවෙත ¥ 1.4304968 1AZUR සිට RUBවෙත ₽ 0.7890536 1AZUR සිට INRවෙත ₹ 0.83966288 1AZUR සිට IDRවෙත Rp 160.78685952 1AZUR සිට KRWවෙත ₩ 13.69824512 1AZUR සිට PHPවෙත ₱ 0.54650176 1AZUR සිට EGPවෙත £E. 0.49167504 1AZUR සිට BRLවෙත R$ 0.05531712 1AZUR සිට CADවෙත C$ 0.01363312 1AZUR සිට BDTවෙත ৳ 1.18941616 1AZUR සිට NGNවෙත ₦ 15.6928 1AZUR සිට UAHවෙත ₴ 0.40663968 1AZUR සිට VESවෙත Bs 0.902336 1AZUR සිට PKRවෙත Rs 2.75575376 1AZUR සිට KZTවෙත ₸ 5.00659168 1AZUR සිට THBවෙත ฿ 0.32650832 1AZUR සිට TWDවෙත NT$ 0.2957112 1AZUR සිට AEDවෙත د.إ 0.03599536 1AZUR සිට CHFවෙත Fr 0.00814064 1AZUR සිට HKDවෙත HK$ 0.0765024 1AZUR සිට MADවෙත .د.م 0.09150864 1AZUR සිට MXNවෙත $ 0.19017712

Azuro සම්පත්

Azuro පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Azuro පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Azuro (AZUR) හි මිල කීයද? Azuro (AZUR)හි සජීවී මිල 0.009808 USD වේ. Azuro (AZUR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Azuro හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AZURහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009808 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Azuro (AZUR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Azuro (AZUR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 200.74M USD වේ. Azuro (AZUR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Azuro (AZUR) හි ඉහළම මිල 0.23903 USD වේ. Azuro (AZUR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Azuro (AZUR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.42K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.